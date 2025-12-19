Morant pide a los concejales de Almussafes respeto hacia la denunciante de acoso

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha afirmado que la agrupación socialista y el grupo municipal socialista de Almussafes "tienen que respetar" a la denunciante de acoso sexual y laboral contra el alcalde, Toni González, y también la decisión que ha adoptado el partido.

"Más allá de conversaciones, el Partido Socialista es una organización en la que este tipo de cuestiones las dirime a través de aperturas de expedientes", ha indicado Morant, quien ha precisado que se está trabajando en esos expedientes para ver "cuál es la solución óptima para proteger a la víctima denunciante", que es la "prioridad".

Morant ha defendido que el partido ha actuado "con contundencia" con el alcalde y además han advertido a la militancia de que "no cabe otra cosa más que respetar a la denunciante" y no "repetir el acoso en términos de hostigamiento", pues aplican la premisa de "yo sí te creo".

Ha admitido que el PSPV-PSOE de Almussafes atraviesa "una crisis" por estas acusaciones, por lo que han pedido al PSOE y han obtenido la autorización para crear una gestora, y ha defendido que la posición de los socialistas es de "tolerancia cero a cualquier violencia hacia las mujeres" y acompañar a la víctima.

"Inaceptables"

Para la dirigente socialista, "son inaceptables los casos de acoso sexual y laboral, vengan de donde vengan", y en el PSOE "no cabe otra respuesta que la contundencia" con la que han actuado, pues por ejemplo al alcalde de Almussafes "se le ha retirado la militancia socialista de manera inmediata y además se le ha pedido la dimisión".

"Si no, lo habríamos expulsado de los cargos orgánicos, y le seguimos pidiendo el acta de alcalde, porque nosotros tenemos tolerancia cero al acoso y a la violencia de género en todas sus formas", ha aseverado Morant, quien ha defendido que este partido tiene que "volver a ser líder y pionero en política" ante un problema "endémico de todas las sociedades".

Preguntada por las advertencias de Sumar, socios de gobierno del PSOE, Morant ha indicado que se toman "muy en serio" las denuncias de acoso que les están llegando y también la preocupación del resto de formaciones políticas, pero "la solución nunca va a pasar por que el PSOE se retire de una lucha en la que las mujeres" les necesitan.

"La alternativa es Partido Popular y Vox, que ya estamos viendo cómo desmontan toda la arquitectura de protección de las mujeres", ha considerado la ministra, quien ha añadido que entienden y respetan los pronunciamientos de otras formaciones políticas, pero van a "reconstruir primero la confianza con la ciudadanía y luego también la confianza con el resto de formaciones".

Gestora

Respecto a si el PSOE va a llevar estos casos de acoso a la Fiscalía, Morant ha indicado que el PSOE no puede "representar a una tercera persona ante la justicia", sino quien crea que han tenido "un daño penal", y lo que tiene que hacer el partido es investigar esas denuncias, hacer informes y tomar medidas internas en la medida de lo posible.

La comisión ejecutiva del PSPV en la provincia de Valencia ha aprobado la composición de la gestora para dirigir la agrupación socialista de Almussafes, tras haber sido apartado González a raíz de la denuncia de acoso sexual y laboral. Según informa el PSPV provincial, la gestora en Almussafes estará compuesta por Jorge Vidal como presidente, por Toñi Serna como vocal y por Manoli Egea como vocal.

La composición de la gestora, propuesta por la dirección provincial, será comunicada a la comisión de Garantías del PSPV y deberá contar con la aprobación de la dirección federal del Partido Socialista.