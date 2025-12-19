La paz imposible en el PSPV de la Ribera Baixa

El PSPV de la Ribera Baixa está acostumbrado a las luchas internas, que en la última década han pivotado sobre el pulso con múltiples frentes que han mantenido dos de sus pesos pesados, los alcaldes de Almussafes y Cullera, Toni González y Jordi Mayor, respectivamente, aunque difícilmente olvidará un otoño tan caliente como el actual. En pocas semanas se han sucedido la salida forzada del presidente comarcal, Ferran Sebastià, afiliado del colectivo de Sollana; la expulsión de la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Sueca, Andrea Monllor, o la creación de una gestora en Almussafes, tras la renuncia de González como secretario general por las acusaciones de acoso sexual y laboral de una afiliada a través de los canales internos del PSOE.

Si el propio González ya deslizó que sus rivales en el seno del PSPV han aprovechado lo que considera una «venganza personal» -la denuncia por acoso- para atacar a la agrupación más potente de la provincia junto a la de Gandia por su posicionamiento en las últimas confrontaciones internas -apoyó a Carlos Fernández Bielsa en el congreso provincial frente al candidato avalado por la secretaria general del PSPV, Diana Morant, y pactó con el colectivo de Sueca el comarcal-, la secretaria general del partido en la Ribera Baixa, Manoli Egea, ha incidido en esa dirección.

En un mensaje de apoyo a González en las redes sociales, Egea enumera la ‘expulsión’ de Ferran Sebastià, la de Andrea Monllor y la denuncia contra el alcalde de Almussafes para acabar con un: «¿No son demasiadas casualidades? Todo dentro de la comarca de la Ribera Baixa. Detrás hay gente con intereses y ganas de hacer daño», señala la también concejal de Sueca, que ha declinado ampliar este mensaje.

Fuentes de la dirección nacional descartan de plano cualquier lectura en ese sentido, recuerdan que la dirección del PSPV no tenía conocimiento de la denuncia por acoso tramitada en Ferraz y defienden la reacción por la necesidad de actuar con contundencia en un contexto nacional con gran presión y «borrar cualquier duda de tibieza».

Historia de desencuentros

El PSPV de la Ribera Baixa vive dividido en dos grandes bloques desde que González y Mayor separaron sus caminos allá por el año 2017. Toni González había ejercido como secretario de organización en la ejecutiva comarcal que lideraba Mayor. Ninguno de los dos aspiraba al cargo, pero apoyaron a candidatos distintos y se impuso el que contaba con el respaldo de Almussafes.

Entre ambos bloques se han producido sucesivos roces en la última década. Públicos son, por ejemplo, el pulso que han mantenido González yMayor por el escaño en la diputación correspondiente al partido judicial de Sueca tanto tras las municipales de 2019 como en las de 2023. El alcalde de Almussafes logró en 2019 el aval de los militantes, pero la ejecutiva provincial optó por Mayor. También la designación de Mayor en 2023 a propuesta del entonces secretario comarcal, Rafael Gisbert, provocó que afines a González se rebelaran contra lo que consideraban una imposición.

La pugna se ha reproducido en procesos orgánicos. Incluso el secretario provincial, Fernández Bielsa, tuvo que mediar en febrero de 2022 para desactivar la confrontación interna y propiciar un pacto de no agresión que permitió la elección de Gisbert, próximo a Mayor.

En el último proceso comarcal, el pacto de las agrupaciones de Almussafes y Sueca desactivó cualquier alternativa y propició la elección de Manoli Egea como secretaria general.

También en el ámbito orgánico cada uno de los líderes de esos grupos ha evolucionado. En el caso de Mayor, aliado en su día de Bielsa, es hoy portavoz de la ejecutiva nacional de Diana Morant, mientras que González, referente del abalismo en su momento, se convirtió en el último congreso provincial en el número dos del propio Bielsa.

En la relación de tensiones tampoco se puede ignorar la firme posición de Almussafes para que la Mancomunitat reclamara una deuda a Cullera tras abandonar el ente.