Sueca contratará a siete parados para trabajos de recuperación con el segundo Plan Dana de Empleo

El Ayuntamiento de Sueca, a través de la concejalía responsable de la Agencia de Desarrollo Local y en colaboración con el departamento de Servicios Municipales, ha puesto en marcha el II Plan DANA de Empleo con el objetivo de apoyar a las labores de recuperación en las zonas afectadas por la grave riada del 29 de octubre de 2024. El importe total de la actuación es de 76.194,72 euros, subvencionados por la Unión Europea - NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 53.984 euros, mientras que el Ayuntamiento de Sueca realizará una aportación de 22.210,72 euros.

A través del II Plan DANA de Empleo se procederá a la contratación de siete personas: seis mozos de recogida de residuos y un pintor oficial de primera. “Las funciones que realizarán consistirán en la recogida de residuos, reposición de la protección de las dunas, retirada y apilamiento de cañas, localización y desentierro de mobiliario cubierto por sedimentos y la pintura de todas las instalaciones afectadas”, ha señalado el concejal de ADL, Sergi Tomás. El área de actuación comprende la franja marítima, la zona próxima al río y las áreas naturales; y la duración estimada del contrato será de cuatro meses.

El procedimiento de selección estará regulado a través de Labora, por tanto, las personas interesadas deberán constar como demandantes de empleo en dicha entidad. Para más información, puede consultarse la página web municipal www.sueca.es, en el apartado Trámites y Servicios – Empleo y Formación, o también a través del teléfono 96 170 00 50, extensiones 103, 1076 y 587.