El Turís da la sorpresa y elimina en la Nostra Copa al vigente campeón

Las campanadas se adelantaron en Turís en la jornada del miércoles en la eliminatoria de la Copa Nostra tras disputar los 90 minutos reglamentarios y llegar a la lotería de los penaltis, en los que después de lanzar las cinco penas máximas se decidió el choque en la muerte súbita.

Los jugadores festejan el triunfo al finalizar el disputado encuentro contra el Manises. / Levante-EMV

El Manises, actual campeón de “La Nostra Copa” también denominada, Copa Comunitat Mediterrànea, visitaba al conjunto ribereño en la cuarta ronda de este torneo.

Los rojiblancos se adelantaron en una buena triangulación entre Fausto y Natxo, que anotaba el primer gol local.

El Manises empataría el partido en la primera parte y con este resultado se llegaba al descanso. La segunda mitad se inició con una penalti a favor del conjunto visitante que transformó y puso por delante al conjunto manisero.

El CD Turís no se vino abajo y plantó cara a los actuales campeones; un penalti sobre Natxo transformado por Soler pondría las tablas en el electrónico.

El conjunto de la Ribera, lejos de mantener el resultado y con la ayuda de una afición entregada, volvió a adelantarse con un gran gol de Natxo, quien se alzaba como claro protagonista del encuentro.

Los visitantes tiraron de orgullo y a pocos minutos de la finalización del encuentro empataron el partido. Los 90 minutos reglamentarios finalizaron con el marcador de 3-3. En estas rondas no se disputa prórroga, por lo que el ganador sería el que más acierto tuviera desde el punto de penalti.

La tanda de penaltis fue muy igualada y después de los primeros 5 lanzamientos, ambos conjuntos seguían aferrados a pasar de ronda. Ya en la muerte súbita el Turís anotó su penalti, mientras que el guardameta local Carretero se convertía en el héroe tras atajar su segundo penalti y de esta forma consiguieron eliminar al conjunto de liga Comunitat.