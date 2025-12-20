El Castellonense busca cerrar el mejor año de su historia con su undécima victoria consecutiva

Castellonense y Alzira despedirán el año 2025 al mismo tiempo, jugando el sábado contra el At. Saguntino y el Vall d’Uixó. Los albinegros quieren cerrar con su undécima victoria consecutiva el mejor año de su historia, en el que en junio disputaron la tercera ronda del play-off de ascenso a Segunda RFEF y pondrán el punto y final como líderes del complicado grupo 6 de Tercera RFEF pase lo que pase ante los del Camp de Morvedre.

Los pupilos de Iñaki Rodríguez son conscientes de “la complicación que supone enfrentarse a un equipo como el At. Saguntino, muy bien trabajado por un gran entrenador como es Guillem Beltrán”, comentó el técnico ribereño.

La juventud que tienen los morvedrenses “no está siendo un obstáculo para la gran temporada que están realizando y están muy bien trabajados para su campo”, incide Rodríguez.

De hecho, los rojillos solo han perdido en el Nou Camp de Morvedre el último partido disputado, en la última jugada contra el Ontinyent y son el tercer mejor local. Beltrán seguirá teniendo la baja de Gastón Kappes, al no cumplirla el pasado domingo por la suspensión del partido en Alzira mientras que Iñaki Rodríguez no podrá contar con su central titular, el castellonense Carlos Badal.