Alzira
La Coral celebra el concierto de Navidad con un repertorio especial por su 40 aniversario
La parroquia de San Juan acoge el domingo la interpretación de villancicos y canciones populares
La Coral Polifònica Ciutat d’Alzira celebrará este domingo 21 de diciembre el tradicional concierto de Navidad en el que, bajo la dirección de su titular, José Luis Palomares Peñalba, interpretará un variado repertorio de villancicos y canciones populares seleccionado expresamente con motivo del 40 aniversario de la agrupación.
Se trata de una de las entidades que será distinguida con el escudo de oro de la ciudad de Alzira en el acto institucional que cada año celebra el ayuntamiento el 30 de diciembre para conmemorar la entrada de Jaume I en la ciudad.
El concierto de Navidad es la contribución que todos los años realiza la Coral de Alzira para dignificar y ambientar las fiestas. Colaboran en el mismo las concejalías de Cultura y Fiestas. Se celebrará este domingo a las 19,30 horas en la parroquia de San Juan Bautista de Alzira.
