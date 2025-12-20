Los pisos turísticos superan en Cullera los 3.000 € en la semana de Nochevieja

Los ayuntamientos han preparado una extensa programación para celebrar las fiestas navideñas. Las comidas o cenas familiares se combinan con las quedadas con amigos o la participación en distintas actividades, tanto para mayores como para niños. Muchos aprovechan estos días para desconectar y disfrutar junto a su entorno de unos días repletos de magia e ilusión, mientras que otros apuestan por viajar a otras ciudades. Además, este año, tanto Navidad como año nuevo se celebran la jornada del jueves, por lo que muchos librarán el viernes y, por lo tanto, podrán disfrutar de varios días festivos.

Cullera no solo se ha convertido en un destino de sol y playa durante los meses de verano, sino que muchos visitantes también aprovechan para disfrutar de esta ciudad durante todo el año. La localidad todavía dispone de cerca de 200 alquileres, según un conocido portal de internet de alojamientos turísticos, para disfrutar de los días de Navidad o para recibir el año nuevo con precios que superan los 3.000 euros. En el caso de que dos personas decidan disfrutar de esta ciudad del 24 al 28 de diciembre disponen, por el momento, de cerca de 170 apartamentos disponibles, con precios que alcanzan hasta los 2.720 euros. Se trata de un estudio de 36 metros cuadrados con dos camas, un baño y una cocina.

Las personas interesadas también pueden acceder a otras ofertas más asequibles en la ciudad. Concretamente, la opción más barata es una habitación doble de hotel a 500 metros del centro por cerca de 200 euros. Entre los inmuebles destacados por la propia página, los turistas pueden disfrutar de cuatro noches en un apartamento de 55 metros cuadrados por 248 euros o un apartamento de dos dormitorios, con 80 metros cuadrados, por 400 euros.

Cullera también cuenta con cerca de un centenar de viviendas disponibles para celebrar Nochevieja. En este caso, las ofertas alcanzan los 3.300 euros. Se trata de una casa con piscina privada a 3 kilómetros del centro con 180 metros cuadrados. La oferta más asequible para disfrutar de la ciudad del 31 de diciembre al 4 de enero en esta localidad es una habitación doble de hotel por 294 euros. Entre los inmuebles destacados por la propia página, las personas pueden acceder a un piso de 50 metros cuadrados por 310 euros o un apartamento con dos dormitorios por 459 euros.

La costa es uno de los destinos preferidos para disfrutar de unos días de descanso. El litoral de Sueca también oferta algunos inmuebles para Navidad, aunque, en este caso, la cantidad se reduce considerablemente, ya que solo existen una decena de viviendas en el mercado. Así, durante la semana de Navidad, la página recoge que el 77 % ya no están disponibles, ya que solo hay siete. En este caso, el inmueble más caro supera los 1.510 euros y se trata de un apartamento de 90 m2 con tres dormitorios con vistas al mar.

Si las personas interesadas desean acudir del 31 al 4 de enero, disponen de cuatro alojamientos. El más caro se sitúa en 1.200 euros y también es un apartamento con tres dormitorios.

Ribera Alta

Alzira se convierte en una de las opciones escogidas para disfrutar de las navidades en la Ribera Alta. En este caso, la localidad cuenta con seis alojamientos para la semana de Nochebuena. En este caso, los precios oscilan entre los 470 euros por una habitación doble, mientras que en el otro extremo, una habitación para dos personas a 2 km del centro puede costar 240 euros.

La ciudad casi ha colgado el cartel de 'sold out' durante la semana de Nochevieja. Alzira solo tiene dos inmuebles disponibles. Para dos personas, los interesados pueden escoger entre una habitación de hotel poe 340 euros las cuatro noches o un apartamento de 24 m2 con un dormitorio, baño y cocina por 330 euros.