La UD Alzira regresa al Suñer para cerrar un año complicado ante un duro rival

La UD Alzira por fin volverá al Luis Suñer Picó 84 días después de su último partido jugado en el coliseo azulgrana. Lo hará este sábado, a las 17:00 horas, para despedir 2025 contra un complicado rival, la UDE de la Plana Baixa, el Vall d’Uixó. El conjunto castellonense visitará el Luis Suñer Picó 23 años después de su último partido oficial. Un campo marcado a fuego en su historia.

En los enfrentamientos contra el Alzira porque solo ha ganado uno de los cinco encuentros disputados y particularmente, porque en 1978 ganó la final de la Regional Preferente contra el Novelda que le devolvió a Tercera División en la que también sería campeón el año siguiente y subió a Segunda B.

El equipo blanquiazul ocupa actualmente la octava posición y con José Manuel Descalzo en la dirección por tercer año consecutivo se ha renovado extensamente respecto al equipo de la pasada temporada. Los castellonenses perdieron el tren del play-off en la penúltima jornada y, pese a la buena plantilla, han fichado a trece jugadores.

“El año pasado basaba su juego más en la defensa y este año han dado un paso adelante buscando mejorar ofensivamente”, explicó el técnico Ramón Llopis. Sin embargo, los cuatro últimos empates en casa y los tres penaltis errados les han imposibilitado estar más arriba aunque solo cuatro puntos les separan del play-off. “Es un equipo incómodo sobre todo si se pone por delante en el marcador”, añadió el técnico alzirista.

Acceso solo a tribuna

Descalzo no podrá contar con jugadores como David Megina, Sergi Añó, Burri y Amine. Por su parte Llopis seguirá sin disponer de Jorge Ruiz, que el jueves se practicó una resonancia y está a la espera de resultado y Roman, que ya ha empezado a correr, con molestias en el pie y se espera que vuelva a ser convocable a mediados de enero. En la parte positiva, el centrocampista Nacho Castañeda ya puede volver a ser convocable. La gripe que han pasado algunos jugadores les hace ser dudas para entrar a la lista.

La novedad del partido será que los aficionados solo podrán acceder a tribuna ya que se han retirado todas las vallas publicitarias de general para su sustitución, lo que no permite la presencia de público en dichas gradas. La entrada a los no abonados costará 15 euros.