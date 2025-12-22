Alzira cuenta con tres nuevos campeones del mundo de ju jutsu

Alzira cuenta con tres nuevos campeones del mundo. Se trata de los luchadores de combat ju jutsu David Sales, Alma Moreno y Pepe Gomis. La actuación de los tres son el punto álgido de la participación de la “Escuela de Luchadores” en el Mundial celebrado en Mejorada del Campo (Madrid) donde otros nueve luchadores más han logrado ser subcampeones mundiales o colgarse la medalla de bronce.

“La celebración en Madrid supuso la amplia participación de 1.860 competidores, 180 desde Ucrania, atraídos por premios que da su país como 1.000 € por cada medalla de oro o un coche en Kazajistán”, explicó el entrenador alzireño y también seleccionador español, Javi Sales. “Las dieciséis medallas conseguidas tienen aún más valor”, incidió.

Con solo diez años, Alma Escudero ha ganado los últimos cinco campeonatos de España -todos en los que ha participado- y se colgó dos oros en el mundial, en la modalidad de ju jutsu, donde no hay golpes y en combat, donde se golpean como en la MMA. “Empecé a practicar el ju jutsu porque un niño se metía conmigo. Ahora es mi amigo”, explicaba la pequeña Alma, quien añadió que “nunca utilizamos nuestros conocimientos para atacar a nadie”. Con también diez años acabados de cumplir, David Sales es de los más pequeños de categoría “y a veces me enfrento a rivales casi tres años mayores”, explicó. El alzireño se hizo con el oro en ju jutsu y en full combat tuvo que conformarse con la plata. A nivel estatal, ha logrado los últimos siete campeonatos de España.

Uno de sus profesores, Pepe Gomis, se colgó el oro en jiujitsu. Leo Moreno logró dos subcampeonatos y Daniella García y Erik Núñez consiguieron un subcampeonato y un bronce.

El club que entrena en las instalaciones de Tenisquash tiene 200 alumnos, algunos llegados incluso de València. Kenai Tomás, de Llaurí, consiguió una plata “y nadie quiso participar al día siguiente en la otra modalidad para no enfrentarse a él”, comentó el seleccionador español, Javi Sales. Mientras, el ucraniano afincado en Alzira, Artem Kosynskiy, subió dos veces al tercer escalón del podio. Ucrania es un país donde el ju jutsu es casi el deporte nacional. Sin embargo, “Artem ha querido competir por España por cómo le hemos cuidado desde que llegó huyendo de la guerra”, añadió Sales. Fabio Vives y Daniel Sanjuán también lograron un bronce cada uno. Además, también compitieron Christian Vives y Leo Gomis.

Campeonato de España en Alzira

En 2026 volverá a celebrarse el campeonato de España en la Comunitat Valenciana. Carcaixent, donde Javi Sales tenía algunos alumnos, lo ha acogido dos veces “porque el ayuntamiento dio muchas facilidades para organizarlo” y otra en Onda. “Aunque ahora tocaría organizarlo en Alicante me encantaría poder hacerlo en mi ciudad, Alzira. Seguro que tendremos el apoyo del ayuntamiento”.