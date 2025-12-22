Alzira millora la seguretat contra incendis en el polígon el Pla amb el suport de l'IVACE
Les inversions del programa de modernització busquen incrementar la competitivitat del parc empresarial
L'Ajuntament d'Alzira ha iniciat les actuacions de millora i modernització del polígon industrial El Pla, en el marc de la subvenció concedida per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), destinada a la millora d'infraestructures i servicis en àrees industrials.
Estes actuacions s'emmarquen dins del Programa de Millora d'Infraestructures de Parcs Empresarials de l'IVACE, corresponent als exercicis 2025 i 2026, i compten amb una subvenció total de 470.000 euros, a executar en els exercicis 2025 i 2026.
Els treballs ja iniciats s'han centrat en una primera fase en la millora de la xarxa d'hidrants contra incendis, amb l'objectiu de reforçar la seguretat de l'àrea industrial; l'actualització de la senyalització horitzontal i la nomenclatura dels carrers, facilitant la mobilitat i localització dins del polígon; i la implantació de nou mobiliari urbà en les zones verdes i àrees de descans, millorant la funcionalitat i la qualitat de l'entorn per a les persones treballadores i usuàries del polígon.
El projecte, de caràcter plurianual, té com a finalitat incrementar la competitivitat del polígon industrial El Pla, modernitzant les seues infraestructures i adaptant-les a les necessitats actuals de les empreses, reforçant així el seu atractiu com a espai empresarial estratègic per a la ciutat d'Alzira.
Des de l'Ajuntament es destaca la importància d'esta subvenció de l'IVACE, que permet continuar avançant en la millora dels polígons industrials del municipi, apostant per la seguretat, l'accessibilitat i la qualitat dels servicis com a elements clau per al desenrotllament econòmic local.
