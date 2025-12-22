Alzira reparte medio millón de euros del tercer premio

La Administración de Lotería Número 5 La Sort de Alzira vuelve a repartir miles de euros por Navidad. Hasta medio millón de euros, al haber vendido una serie completa del número 90.693, premiado con el tercer premio del sorteo extraordinario.

Así lo ha confirmado a Levante-EMV uno de sus propietarios, Antonio Rodríguez, minutos después de conocer la buena noticia. "Estábamos viendo el sorteo en la administración y nos hemos enterado de que habíamos vendido el tercer premio", expone. Se han vivido momentos de incertidumbre, eso sí: "Nos hemos puesto nerviosos, porque en un principio no funcionaba la página web de Loterías y no sabíamos exactamente cuántos habíamos vendido".

Rodríguez asegura haber vendido una serie completa del 90.693, que ha salido en la quinta tabla, aunque en los instantes posteriores a la extracción del número desconocía quién podía haber sido la persona agraciada. Y confiaba, igualmente, en seguir repartiendo suerte entre sus clientes. Algunos de ellos, ya pensando en el sorteo del Niño, aprovechaban la mañana para comprobar si alguna de sus participaciones había sido premiada.

Sin embargo, desconocía quién podría haber resultado agraciado: "Al estar en un centro comercial, viene mucha gente, no sabemos quién ha podido comprarlos". "Siempre tienes ilusión cuando llega el sorteo porque estás seis meses trabajando en él. Siempre tienes ilusión, pero sabes que es difícil. Hay muy pocas probabilidades pero siempre hay ilusión", ha declarado.

El lotero de la administración alzireña ha recordado que este es el tercer año consecutivo en el que reparte alegría en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Ya en el año 2023 vendieron algunos décimos tanto del primero como del cuarto premio, mientras que en 2024 hicieron lo propio con los números agraciados con el segundo y tercer ppremio Para completar la racha, este 2025 suma a la lista los diez décimos del 90.693, a razón de cincuenta mil euros cada uno.

El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.