Alzira rinde homenaje a los funcionarios jubilados en los últimos tres años
Un emotivo acto reúne a una treintena de empleados públicos ya retirados
Levante-EMV
La concejalía de Función Pública del Ayuntamiento de Alzira ha recuperado este año el acto de reconocimiento a la trayectoria profesional de los empleados públicos que llegan a la edad de jubilación.
El área que dirige el edil Xavier Fernández Ferrús había convocado a una treintena de funcionarios que han cerrado su etapa como trabajadores en activo en los últimos tres años. Si bien se había valorado acotar el acto de homenaje al mandato en curso, se optó por convocar a todos los empleados públicos jubilados desde enero de 2023 a un acto que resultó muy emotivo, ya que muchos de los presentes han dedicado todo una vida al servicio de la Administración municipal en los diferentes escalones y departamentos de la misma. En unos casos a través de la Policía Local, en otros, desde el área de Urbanismo, el Archivo Municipal o el museo, entre otras.
Un total de 27 trabajadores del ayuntamiento ya jubilados se dieron cita en el salón de sesiones. El acto estuvo presidido por el alcalde, Alfons Domínguez, y el propio Xavier Fernández, y contó con la asistencia de gran parte de la corporación municipal.
Fernández no dudó en señalar que estos trabajadores han participado en la revolución de la administración ya que, según expuso, empezaron con la máquina de escribir Olivetti y el papel carbón y dejan el ayuntamiento con la llegada de la Inteligencia Artificial (IA).
