De Alzira al Teatro Real de Madrid para ver el Sorteo de Navidad: "Hemos hecho 26 horas de cola para poder entrar"

Cada 22 de diciembre centenares de personas se concentran a las puertas del icónico Teatro Real de Madrid para disfrutar en primera persona del Sorteo de Navidad. Pocos son los afortunados que pueden ver en vivo como los niños de San Ildefonso cantan los boletos agraciados. María del Mar Dalmau, junto a su madre y otras dos alzireñas han sido de las pocas afortunadas que han podido seguir en directo la retransmisión de este sorteo tan esperado. Sin embargo, no ha sido fácil acceder al recinto, ya que han tenido que hacer 26 horas de cola para poder entrar al teatro. No obstante, reconoce que "hay gente que estaba desde hace varios días para poder verlo en primera fila".

"Fuimos el sábado a un concierto en Madrid. Pensamos que ya que estábamos allí podíamos aprovechar para ver el sorteo", recuerda Dalmau. Su madre y ella desayunan junto al televisor cada 22 de diciembre para ver este sorteo, que ya se ha convertido en una tradición familiar. "Nos encanta verlo, todos los años madrugamos para verlo, desayunar y celebrar los premios", señala. Este año lo han podido celebrar en el propio teatro. Las cuatro se han diseñado una sudadera para la ocasión, en la que se podía leer el año 2025, el nombre de cada una y el lema "El sorteo que nos une".

Las cuatro inciden en que se trata de una experiencia "muy chula y emocionante". Explica: "Es muy bonito ver cómo dicen los premios y el público y los niños se emocionan". No obstante, reconoce que las 26 horas a la intemperie han sido duras. En sus palabras, "la cola ha sido pesada porque hacía mucho frío e, incluso, ha nevado". Sin embargo, afirman que repetirían la experiencia.

Uno de los momentos más emocionantes ha sido cuando las alzireñas han visto en una de las pantallas del teatro que Alzira y Algemesí habían sido agraciadas con el tercero y el quinto premio respectivamente. "En la lista salen las administraciones en las que ha tocado cada número. Cuando hemos visto Alzira y Algemesí lo hemos celebrado como si fuera nuestro", explica.

Las cuatro regresan hoy a Alzira tras una "experiencia inolvidable", aunque reconocen que "con mucho cansancio".

Dos series en la Ribera

Dos administraciones de la Ribera han celebrado hoy el haber repartido una serie de los números premiados. La administración número 5 de Alzira, conocida popularmente como La Sort, ha entregado medio millón de euros al haber vendido una serie completa del número 90.693, premiado con el tercer premio del sorteo extraordinario. Se trata del tercer año consecutivo en el que reparte alegría en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Ya en el año 2023 vendieron algunos décimos tanto del primero como del cuarto premio, mientras que en 2024 hicieron lo propio con los números agraciados con el segundo y tercer ppremio Para completar la racha, este 2025 suma a la lista los diez décimos del 90.693, a razón de cincuenta mil euros cada uno.

Un pellizco de suerte también ha llegado hasta Algemesí. En este caso, la Administración de Lotería Número 3, ha celebrado el último de los premios repartidos por el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, un quinto, el 18669, que ha salido a las 13:27 horas .

La administración se vio afectada por el desbordamiento del río Magro el 29 de octubre, por lo que, tras varios meses de reformas, la alegría les ha vuelto a sonreír al repartir una serie.