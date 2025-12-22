El Castellonense suma un punto en Sagunt y se reafirma como líder

La UD Castellonense llega a las vacaciones de Navidad completando el mejor año de su historia. Aunque antes de la jornada ya se sabía que iba a seguir siendo el líder del grupo 6 de Tercera RFEF, la ha finalizado con los mismos cuatro puntos de ventaja que tenía al inicio. Los de Iñaki Rodríguez vieron rota su racha de diez victorias consecutivas aunque fue empatando a cero contra el tercer clasificado, el At. Saguntino. Asimismo, el Atlético Levante no pasó del empate a dos contra la Nucia, ante el que perdía 0-2. Además, la sexta plaza, que ya no disputa play-off de ascenso, está a diez unidades.

El conjunto ribereño empezó 2025 sexto clasificado a un punto del play-off y siete del líder, el Castelló B. Con una racha de seis victorias y tres empates se encaramó al liderato de la clasificación. Como en la primera vuelta, un Torrellano con problemas en la clasificación le volvió a bajar de la nube. Empezó entonces una minicrisis con un empate contra el filial castellonense y dos derrotas en casa ante Soneja y La Nucia y un triunfo en Ibi. Los partidos en l’Almenà fueron un lastre para una mejor trayectoria marcha del equipo de Iñaki Rodríguez que a cinco jornadas para el final bajaba a la tercera posición a cuatro puntos del gran favorito, La Nucia. El empate contra el equipo en descenso, Patacona, no fue un paso atrás gracias a las tres victorias consecutivas contra Vall d’Uixó (2-0), Utiel (1-0) y Jove Español (0-2). Así, llegaba a la última jornada de liga empatado con la Nucia pero dependiendo que los alicantinos pinchasen en la última jornada y habiendo de ganar en casa al Atzeneta, que se había quedado sin opciones de play-off. Aunque los nucieros perdieron, también lo hicieron los ribereños 0-1 y tuvieron que conformarse con la cuarta plaza y tener que jugar tres rondas de play-off de ascenso. En la primera eliminaron a su gran rival, la Nucia; a continuación, al Utiel y solo fue eliminado en la última ronda por el Burgos Promesas en la tanda de penaltis.

Por lo que respecta al partido del sábado, Iñaki Rodríguez alineó en Sagunt a Company en portería; Binu, Enrique José, Sergi -en sustitución del sancionado Badal- y Marcos Castells en defensa; Siscar, Samper, Murillo, Misffut, Joe Winstanley en el centro del campo e Iker Garijo en punta, que fue sustituido por Lidón a veinte para la conclusión. Poco después Prats y Jefrie entraron por Misffut y Joe y por último, en el 87, Fidel Rey y Luis Sancho sustituyeron a Siscar y Binu. "El equipo supo sobreponerse después de que a los 26 minutos Samper fuera expulsado por doble amarilla", indicó el técnico Iñaki Rodríguez.

Los blanquinegros jugarán su próximo encuentro en l'Almenà el primer fin de semana de enero contra el Hércules B.