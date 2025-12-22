El concurs d’aparadors d’Alzira ja té guanyadors
Pinzellades Artesania obté el primer premi i el que s'atorga per votació popular en el 25 aniversari del certamen
L'Ajuntament d'Alzira va ser l'escenari el passat dijous de la gala que va reconéixer el talent dels comerciants participants en el concurs d'aparadors d’Alzira, organitzat per IDEA.
En esta emotiva vetlada, presidida per regidora de comerç Gemma Alós, es va fer lliurament dels 12 premis als més destacats aparadors, d'entre els 70 que han participat en esta edició especial que celebrava el 𝟐𝟓 𝐚𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬. Estos han sigut els guanyadors d'enguany:
1r: Pinzellades Artesania - 800 € + ESTAND FIRA ALZIRA OBERTA
2n: Marisa Martínez - 500 €
3r: Flors Raquel - 300 €
Enginy: Fruites Clara - 150 €
Gràcia: Peluquería Oh La Lá - 150 €
Decoració tradicional: VINETiBO - 150 €
Artesania: Meravellosament - 150 €
Integració de producte: La botica dels perfums -150 €
1r Accèssit: GOA Shop - 150 €
2n Accèssit: José Martí Inmobiliaria - 150 €
1r Premi votació popular: Pinzellades Artesania - 150 €
2n Premi votació popular: ena - 150 €
Prop de 3.000 € s'han repartit en premis, a través de la Targeta d'Alzira, una iniciativa que es va dissenyar en 2012 amb l'objectiu que els recursos municipals, es reinvertiren en el teixit econòmic de la ciutat, ja que esta targeta únicament es pot utilitzar en els comerços, servicis i hostaleria d'Alzira, adherits a la campanya. Des de la seua creació ha aconseguit injectar més de 2 milions d'euros entre els 500 establiments associats, evitant la fugida de gasto i estimulant l'activitat econòmica.
Els 12 premis inclouen 2 premis de votació popular per facebook, que ha aconseguit aconseguir a més de 100.000 persones, aconseguint amb estos premis viralitzar els aparadors d'Alzira, a través de xarxes socials.
A més es va fer lliurament d'un reconeixement als comerços que han participat en les 25 edicions, Gràfiques Sant Bernardo, Òptica Sants Patrons, Enrique Sierra, Flors Raquel, Fruites Clara, Joieria Bernardo Cano i Llenceria MaBe. Per a l'ocasió es va confeccionar un fotoreclam amb els aparadors guanyadors d'estos 25 anys. Cal destacar que al llarg d'estos anys un total de 1.750 aparadors han il·luminat i adornat els nostres carrers amb el seu esforç i dedicació.
L'acte va finalitzar amb un brindis nadalenc “per la salut del comerç d'Alzira”, el dinamisme i la vocació de servici del qual fan que puguem gaudir d'una ciutat millor, amb tots els servicis i que permeten realitzar compres més responsables i un consum més conscient.
REEL ACTE I PREMIS: https://www.instagram.com/p/dscjdfyeueb/
