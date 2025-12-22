La descentralización ya permite realizar el 32 % de las consultas de especialistas en centros de salud

Un 32,8 % de las consultas con especialistas en el Departamento de Salud de la Ribera ya se realizan en los centros de salud de la comarca, según los datos facilitados por la dirección del área correspondientes al primer semestre de 2025. Esta medida evita que miles de pacientes tengan que desplazarse hasta el Hospital de la Ribera.

Un total de 23 especialidades médicas, entre ellas Oncología, Neurología, Dermatología, Ginecología, Urología, Odontología, Oftalmología y Reumatología, entre otras, se desplazan de forma programada a los centros de salud de referencia de las 11 zonas básicas de atención primaria, ubicadas en Alberic, Alzira I, Alzira II, Algemesí, Alginet, Benifaió, l’Alcúdia, Carcaixent, Carlet, Cullera y Sueca, además del Centro de Salud de Almussafes.

En el primer semestre de 2025 se han realizado 98.958 consultas de especialista en los centros de atención primaria, lo que supone un 32,8% del total y un promedio de 825 consultas al día. El resto de la actividad especializada continúa desarrollándose en las instalaciones del Hospital de la Ribera.

Esta tendencia mejora los registros de 2024, año en el que el 31,6% de las consultas de especialista se realizaron también en los centros de atención primaria del departamento, consolidando así un modelo asistencial más cercano y eficiente.

"Asistencia más cómoda, rápida y humana"

La gerente del Departamento de Salud de la Ribera, Rosabel Ribes, ha destacado que “esta descentralización supone un salto cualitativo en la atención al paciente, porque permite ofrecer una asistencia más cómoda, rápida y humana, sin necesidad de grandes desplazamientos y con la misma calidad que en el hospital”.

Ribes ha añadido que “acercar la atención especializada a los municipios mejora la continuidad asistencial entre atención primaria y hospitalaria, facilita el seguimiento clínico y contribuye a una mejor conciliación de la vida familiar y laboral de nuestros pacientes”.

La dirección del departamento destaca que este modelo de atención más próximo al ciudadano responde al compromiso con "la equidad territorial y la mejora continua de la experiencia del paciente, garantizando que todas las personas, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a una atención sanitaria especializada de calidad, moderna y cercana".