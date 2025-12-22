Detenida una persona en Sueca por varios robos con violencia mediante el método del tirón

La Policía Local de Sueca ha detenido recientemente a una persona como presunto autor de varios robos con violencia y lesiones. Al conocer los hechos, los agentes pusieron en marcha un operativo especial de vigilancia, con refuerzo de efectivos, para localizar y detener al autor de varios robos con violencia, a través del método del tirón, que se habían producido durante los últimos días en la localidad de Sueca a personas mayores.

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes desplegados localizaron y procedieron a la detención de una persona cuando presuntamente estaba cometiendo un nuevo robo con las mismas características. En estos momentos, se está investigando si el detenido es también el responsable del resto de los hechos delictivos.

La Policía Local de Sueca agradece la colaboración vecinal y recuerda la importancia de comunicar cualquier hecho sospechoso a las fuerzas de seguridad.