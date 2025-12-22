Detenida una persona en Sueca por varios robos con violencia mediante el método del tirón
La Policía Local investiga la posible implicación del detenido en otros robos violentos a personas mayores ocurridos recientemente en la localidad
La Policía Local de Sueca ha detenido recientemente a una persona como presunto autor de varios robos con violencia y lesiones. Al conocer los hechos, los agentes pusieron en marcha un operativo especial de vigilancia, con refuerzo de efectivos, para localizar y detener al autor de varios robos con violencia, a través del método del tirón, que se habían producido durante los últimos días en la localidad de Sueca a personas mayores.
Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes desplegados localizaron y procedieron a la detención de una persona cuando presuntamente estaba cometiendo un nuevo robo con las mismas características. En estos momentos, se está investigando si el detenido es también el responsable del resto de los hechos delictivos.
La Policía Local de Sueca agradece la colaboración vecinal y recuerda la importancia de comunicar cualquier hecho sospechoso a las fuerzas de seguridad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Acoso sexual en el PSPV de Almussafes: 'Está recibiendo insultos, pero también mucho apoyo
- El Hotel Reconquista cumple una década cerrado en Alzira sin alternativas a la vista
- Carcaixent frustra dos okupaciones seguidas al aplicar la nueva ordenanza
- Una nueva tromba de 40 litros en una hora obliga a cortar caminos en Carcaixent y Alberic
- El alcalde de Almussafes acusado de acoso: 'Me están haciendo otro Jorge Rodríguez por intereses orgánicos
- Un accidente en la A-7 en l’Alcúdia obliga a cortar los carriles derecho y central
- Un ingeniero de Alginet lidera la misión europea que llegará a la Luna en 2030
- Los pisos turísticos superan en Cullera los 3.000 € en la semana de Nochevieja