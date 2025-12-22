Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
784777: cuarto premioLotería de Navidad 2025, en directoComprobar Lotería de NavidadAdicciones y danaGestora en el PPCVCarlos Gil
instagramlinkedin

Detenida una persona en Sueca por varios robos con violencia mediante el método del tirón

La Policía Local investiga la posible implicación del detenido en otros robos violentos a personas mayores ocurridos recientemente en la localidad

Una detención de la Policía Local de Sueca, en una imagen de archivo.

Una detención de la Policía Local de Sueca, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La Policía Local de Sueca ha detenido recientemente a una persona como presunto autor de varios robos con violencia y lesiones. Al conocer los hechos, los agentes pusieron en marcha un operativo especial de vigilancia, con refuerzo de efectivos, para localizar y detener al autor de varios robos con violencia, a través del método del tirón, que se habían producido durante los últimos días en la localidad de Sueca a personas mayores.

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes desplegados localizaron y procedieron a la detención de una persona cuando presuntamente estaba cometiendo un nuevo robo con las mismas características. En estos momentos, se está investigando si el detenido es también el responsable del resto de los hechos delictivos.

La Policía Local de Sueca agradece la colaboración vecinal y recuerda la importancia de comunicar cualquier hecho sospechoso a las fuerzas de seguridad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents