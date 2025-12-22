Los jugadores del Alzira FS llevan la ilusión al Hospital Vithas Aguas Vivas

Los jugadores de Family Cash Alzira FS han vuelto a llenar de ilusión el área de neurorrehabilitación pediátrica del Hospital Vithas Aguas Vivas, con una visita muy especial a los pequeños pacientes neurológicos del centro.

Los representantes del equipo han llegado con numerosos regalos que han repartido entre los niños, compartiendo tiempo con ellos, jugando, charlando y creando momentos llenos de alegría y cercanía. Las sonrisas han sido las grandes protagonistas de una jornada en la que el deporte ha vuelto a demostrar su lado más humano. Además, los jugadores han invitado a los pequeños y a sus familias a asistir al próximo partido en casa que se disputará en enero, un gesto recibido con gran entusiasmo e ilusión.

La gerente del Hospital Vithas Aguas Vivas, Yolanda Herrero, destacó la importancia de este tipo de iniciativas: “Para nuestros pequeños pacientes y sus familias, visitas como esta suponen una inyección de ánimo muy importante. Agradecemos enormemente al Family Cash Alzira FS su cercanía, su compromiso y su sensibilidad con los niños que forman parte de nuestra unidad de neurorrehabilitación pediátrica”.

Por su parte, el presidente del club, Vicente Fontana, subrayó el valor social del deporte: “Para nosotros es un orgullo poder volver al hospital y compartir tiempo con los niños. Ver sus sonrisas nos recuerda que el fútbol sala también puede servir para ayudar, acompañar y transmitir ilusión. Invitarlos a nuestro próximo partido en casa es una forma de devolverles un poco de todo lo que ellos nos dan”.

La Unidad de Neurorrehabilitación del Hospital Vithas Aguas Vivas está dirigida por el Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas (IRENEA), integrado en el Instituto de Neurociencias Vithas. Su equipo trabaja cada día para ofrecer una atención especializada y personalizada a niños con daño neurológico y trastornos del neurodesarrollo (como el Trastorno del Espectro Autista –TEA–, el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad –TDAH/TDA–, alteraciones del desarrollo motor, cognitivo, sensorial y del lenguaje, entre otros), desde un abordaje individualizado y adaptado a las necesidades de cada paciente y su familia.

Esta visita, que ya se ha convertido en una bonita tradición, deja momentos inolvidables y una experiencia muy especial para todos. Los niños han disfrutado enormemente y han vivido una jornada increíble, llena de emoción y diversión.