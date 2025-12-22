"A mi madre le tocó el Gordo de Avidesa y yo ahora tengo un tercer premio, me compraré algún capricho"

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad deja cada año historias sorprendentes. Como la de Elisa, que, si fuera posible en términos científicos, podría decir que la suerte es hereditaria. A su madre ya le tocó el Gordo en el año 1968 y ahora ella ha resultado agraciada con el tercer premio, repartido por la administración número 5 La Sort, situada en el centro comercial de Carrefour de Alzira.

Esta alzireña, que vive ahora en otro municipio que no ha querido desvelar para preservar mínimamente su identidad, ha llamado por teléfono a los loteros tras conocer que el número 90.693 se encontraba entre los agraciados. Ni más ni menos que con 50.000 euros al décimo. Se han despachado una decena, lo que supone haber repartido medio millón en esta jornada.

"Le tengo mucha devoción a esta administración, desde siempre", reconoce Elisa, que añade: "Llamé por teléfono para ver si lo podían enviar y me dijeron que era mejor que viniera, porque podría perderse". Así que acudió al centro comercial junto a su hijo. Una vez allí, no pidió ninguno en concreto, aunque sí estableció un único deseo: "Pedí que no quería que acabara en siete, el número me daba me daba igual, me lo dio al azar".

Elisa, ya jubilada, se encontraba viendo el sorteo en directo cuando ha visto a los niños de San Ildefonso cantar su número. La sorpresa y la alegría se han apoderado de ella al instante, aunque ha preferido telefonear a la administración para cerciorarse bien. Y, efectivamente, el décimo le valdrá un premio de 50.000 euros. "Me voy a dar algún capricho de Navidad, pero el resto será para vivir más tranquila, que ya estoy jubilada".

La suerte de Elisa ya la tuvo su madre antes que ella. Según ha detallado, fue una de las muchas agraciadas que, en el año 1968, adquirió una de las papeletas que se repartieron entre los empleados de Avidesa. Aquel sorteo dejó en Alzira alrededor de mil millones de pesetas en premios.

El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios

El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.