Vaivén
Dos populares de la Ribera se unen a la gestora encabezada por Pérez Llorca
Alzira
La Junta Directiva nacional del PP ha aprobado la creación de una gestora para dirigir el PPCV y que estará presidida por Juanfran Pérez Llorca. En el listado se han unido dos mujeres de la Ribera.
La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha sido nombrada miembro de la Comisión Transitoria del Comité Ejecutivo Regional del PPCV. Los populares de Carcaixent, tras el nombramiento, señalan que se trata de un reconocimiento al trabajo serio, constante y comprometido y una oportunidad para seguir sumando esfuerzos a favor de la provincia y la Comunitat Valenciana.
También forma parte de la gestora la alcaldesa de Alzira durante los mandatos del 2003 al 2015 y diputada en las Cortes Generales (2015 a 2019), Elena Bastidas.
