Sueca premia la creatividad de la ciudadanía en la decoración navideña

El Ayuntamiento de Sueca, a través de la concejalía de Comercio, ha entregado los premios del Concurso “Iluminemos juntos la Navidad 2025”, que tiene por objetivo fomentar la creatividad y la ilusión en estas fechas tan señaladas, propiciando un ambiente festivo y lúdico en la ciudad. El alcalde de Sueca, Julián Sáez, y los concejales, Noelia Benedito, Sari Sáez, Carolina Torres y Alfredo Planells, han sido los encargados de entregar los diplomas a la ciudadanía que ha resultado ganadora en las diferentes categorías.

«Desde la concejalía de Comercio queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los participantes, a los que han obtenido premio y a los que no lo han conseguido en esta ocasión, porque todos han contribuido a lo que pretendía este certamen: crear un ambiente navideño en nuestra ciudad”, ha señalado el alcalde, Julián Sáez, quien ha mostrado también su satisfacción al comprobar la ilusión de las personas que han resultado premiadas: “El jurado lo ha tenido muy difícil porque todas las propuestas eran muy buenas”, ha señalado. Asimismo, ha instado a la ciudadanía, especialmente a los más pequeños de la casa, a acudir a visitar todas las decoraciones participantes.

Las personas agraciadas han obtenido premios por valor de 250 euros, en las categorías de mejor piso (calle Escoles Carrasquer, 1) y mejor casa (calle Ricardo Alpesa, 13); y 500 euros en las de mejor comunidad de vecinos (La Canal, 95) y mejor sede de asociación (ADOPS, calle Sant Roc, 32).

Salvador Mompó, vecino del barrio La Canal, ha comentado es muy “ilusionante” recibir este premio, “somos un grupo de vecinos que nos gusta preparar este tipo de decoraciones en Halloween y en Navidad; y este año decidimos presentarnos al concurso. Hicimos una reunión y nos organizamos, y preparamos la decoración toda ella realizada con material reciclado”.

Por su parte, Rosa Sanz, de la Asociación de Pacientes de Cáncer ADOPS, ha explicado la importancia de “participar y estar activas en todo lo que fomenta la comunidad. Es una manera también de darnos más visibilidad y de que la gente conozca la sede y de dónde salen los recursos para sufragar todos los proyectos que llevamos adelante”.