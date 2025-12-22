Transportes adjudica el proyecto para mejorar el enlace de Massalavés y la planta de residuos de Guadassuar con la A-7

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 556.375 euros (IVA incluido) la redacción del proyecto de mejora y remodelación del enlace de Massalavés ubicado en el kilómetro 337 de la autovía A-7.

El objetivo del proyecto es convertir la configuración actual en un enlace completo tipo "diamante con pesas", que permita concentrar todos los movimientos tanto hacia la población de Massalavés como a Montortal, donde se sitúa el acceso a la planta de selección de residuos del consorcio Ribera-Valldigna.

La configuración actual del enlace permite los movimientos desde València a Massalavés y desde Massalavés a València, pero no hacia Alicante. Por este motivo, todo el tráfico pesado con origen o destino en la zona industrial situada al norte de Massalavés tiene que atravesar la zona urbana de esta población. Además, la conexión a la pedanía de Montortal (perteneciente al término municipal de l'Alcúdia) se produce mediante accesos directos al carril de deceleración de este enlace objeto del proyecto, una conexión peligrosa, especiamente si se tiene en cuenta que es el punto de entrada y salida del polígon industrial de la Garrofera de Guadassuar, donde se encuentra la planta de selección de residuos del Consorcio Ribera-Valldigna, con un paso constante de vehículos pesados.

Salida de Montortal a la autovía, un punto peligroso. / PERALES IBORRA

La remodelación de este enlace dará solución a los inconvenientes generados por los flujos de tráfico señalados y, además, se ejecutará la ampliación del paso superior sobre la A-7 o construcción de una estructura paralela; y la construcción de dos carriles de trenzado entre los nuevos accesos a Montortal y los carriles de cambio de velocidad del área de servicio de Massalavés.

Asimismo, se trabajará con la renovación de la capa de rodadura, sistemas de contención de vehículos y señalización entre el actual acceso a Montortal y el final de los dos nuevos carriles de trenzado y la ejecución de un apartadero para el estacionamiento de vehículos averiados en la margen izquierda de la A-7.

Además de los trabajos que el ministerio ha ejecutado para la vuelta a la normalidad en las carreteras de la provincia de Valencia tras la dana, recientemente se ha licitado por 4 millones de euros la remodelación de la incorporación desde la autovía A-3 a la A-7; avanzan los trabajos de mejora de la N-332 entre Pego y Oliva, por 8,3 millones; o se ha adjudicado por 23,3 millones un contrato para conservar 184 km en diversos tramos de la A-38, AP-7, N-332, N-332A, N-332R y la N-337.