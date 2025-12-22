La UD Alzira cierra con otra derrota el peor año de su historia

La UD Alzira cierra de la peor manera que podía hacerlo el peor año de sus 103 de historia, con una derrota por 0-1 ante el Vall d’Uixó. Con 16 irrisorios puntos, tres en la temporada pasada y trece en la actual los azulgranas se han quedado a dos goles de acabar el año en posiciones de descenso a Lliga Comunitat. Por lo que se vio el sábado, el partido no fue para acabar derrotado e incluso los azulgranas tuvieron dos buenas ocasiones para ganar: un tiro de Vassi que envió por encima del larguero y otro de Traver que sacó Piña en línea de gol. Pero como se suele decir, lo que vale son los puntos y estos no llegan. Ni en las temporadas 79-80 y 80-81 en que los azulgranas sumaron 17 partidos sin ganar se consiguió tan pocos puntos (ajustando las victorias a los tres puntos actuales). El resto de temporadas que acabaron en descensos se compensó con buenas o regulares temporadas en la categoría inferior.

Con una victoria en los últimos siete partidos, la UD Alzira ocupa la 15ª posición con trece puntos, los mismos que el Atzeneta y el Roda, primer equipo que desciende, y dos más que los colistas, Jove Espanyol y Recambios Colón. El peligro de descenso esta temporada es mayor si sigue la trayectoria actual de los equipos valencianos de Segunda RFEF. El Mestalla, Castellón B y Torrent en el grupo 3 y el Elx Ilicitano en el 5 están en zona de descenso lo que, de consumarse, crearía plazas de arrastre en Tercera a Lliga Comunitat si no hay más equipos que el campeón que suban a Segunda RFEF.

Por lo que respecta al partido, Ramón Llopis repitió con Izan en portería, Abraham en el lateral derecho y Sento en el izquierdo, Castillo y Gomis repitieron en el centro. A la zona de creación, Leo volvió a la titularidad después de dos partidos junto a Chust y Cristian. Bryan y Traver estaban en bandas y Tanque en punta.

El exblaugrana Adri Domínguez se sacó un tiro a los ocho minutos que Izan envió a córner. En el 21 fue Tanque quien con un cabezazo forzado obligó a Rafa a estirarse. Las llegadas fueron escasas por parte de ambos equipos hasta que en el minuto 70 Vassi se plantó ante Rafa y con el portero adelantado, envió el balón fuera. De lo que pudo ser el 1-0, quince minutos después fue el 0-1 con un centro por la izquierda de Soler que Gonzalo cabeceó dejando a contrapié a Izan, que dudó en la salida. Aún se pudo rehacer el entuerto a un minuto para la conclusión con un tiro lejano de Traver que Piña sacó cerca de la línea de gol. Aunque el técnico azulgrana consideró que “el equipo había hecho un partido muy completo”, el aficionado sigue insatisfecho por la imagen en general que muestra el equipo con pocas combinaciones y escasas llegadas. Lo positivo es que ha acabado por el momento la sangría de goles que se padecía.

El parón navideño va a traer consigo altas y bajas en el equipo que se sumarán a las seis que ya se produjeron en los meses anteriores. Por lo pronto está ultimándose el fichaje de un delantero que ya podría incorporarse el lunes 29 cuando vuelvan al trabajo para preparar el partido del domingo 4 de enero en la Celadilla de Utiel.