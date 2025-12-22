Vandalizan el árbol de Navidad municipal decorado por escolares en Corbera

La magia de la Navidad duró poco en Corbera. Solo unas horas pasaron desde que los alumnos del colegio El Castell decoraron el árbol municipal hasta que apareció vandalizado. En la primera noche, parte de los ornamentos habían sido arrancados.

Según fuentes consistoriales, los escolares fueron los encargados de personalizar el árbol navideño el pasado viernes. Instalaron motivos coloridos y festivos en las vallas que lo rodean. A la mañana siguiente, amaneció vandalizado. "Es lamentable que no se respete la decoración del pueblo", expresan las mismas fuentes, que explican que también se había encontrado una figura de luces que habría sido sustraída de una vivienda particular y que ha permanecido el fin de semana en dependencias municipales.

Durante la noche, la patrulla de la Policía Local que realizaba las rondas de vigilancia habitual no detectó nada. De madrugada, no obstante, las mismas fuentes señalaron que los agentes se personaren ante el aviso de un altercado, aunque a su llegada no encontraron ningún indicio.

La triste imagen del árbol desprovisto de su ornamentación ha durado poco. Tanto la policía como varios vecinos de todas las edades se han volcado para decorarlo de nuevo.

"Realizamos un llamamiento al civismo, digamos no al vandalismo y respetemos la decoración del pueblo. Estos actos no nos representan", ha concluido el ayuntamiento.