Alzira impulsa el «Nadal Esportiu», una nova proposta d’oci al pavelló Pérez Puig

Comptarà amb altres zones i activitats com una zona de jocs esportius amb circuits, competicions i reptes físics; una zona de jocs de fusta amb jocs tradicionals que fomenten la cooperació; tallers creatius i maquillatge; una zona gamer amb videojocs educatius i de competició i moltes sorpreses més

Vicent de la Concepción i Alfons Domínguez.

Redacción Levante-EMV

Alzira

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira presenta el «Nadal Esportiu Alzira», una iniciativa que se celebrarà per primera vegada a la ciutat i que aposta de manera decidida per l’esport, l’aventura i l’educació en valors com a eixos centrals de l’oci nadalenc.

L’esdeveniment tindrà lloc els dies 26, 27 i 28 de desembre de 2025, en horari d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores, i està pensat per a oferir a la infància i la joventut d’Alzira i de la comarca un espai segur, participatiu i inclusiu on gaudir del temps lliure durant les vacances de Nadal, combinant oci, diversió i educació en valors.

El regidor d’Esports, Vicent de la Concepción, ha assenyalat que esta nova proposta “naix amb la voluntat de fomentar l’activitat física entre els més joves i d’oferir una alternativa d’oci saludable durant Nadal, amb activitats atractives, segures i adaptades a totes les edats”.

L’espai central del «Nadal Esportiu Alzira» serà la zona de castells unflables esportius, amb estructures d’aventura i competició dissenyades per a posar a provar l’habilitat, la força i l’equilibri de les persones participants. Entre les activitats previstes es troben gladiadors, combats amistosos sobre plataformes inflables amb bastons; wipeout, un desafiament d’equilibri amb obstacles giratoris; una pista de karts inflable, amb un circuit segur i divertit per a xiquets i joves, i un rocòdrom inflable, amb escalada adaptada per a treballar la destresa i la coordinació.

A més, l’esdeveniment comptarà amb altres zones i activitats com una zona de jocs esportius amb circuits, competicions i reptes físics; una zona de jocs de fusta amb jocs tradicionals que fomenten la cooperació; tallers creatius i maquillatge; una zona gamer amb videojocs educatius i de competició en un entorn segur, així com un photocall i un espai 360 graus per a crear records visuals i compartir l’experiència amb les famílies.

Com a novetat d’esta primera edició, el «Nadal Esportiu Alzira» comptarà també amb la participació de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Bombers, personatges televisius i moltes sorpreses més, amb l’objectiu d’oferir una experiència completa i atractiva per a tots els públics.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha destacat que «esta iniciativa reforça el compromís de l’Ajuntament amb un Nadal actiu, educatiu i inclusiu, utilitzant l’esport com una eina de convivència, cohesió social i promoció d’hàbits de vida saludables entre la infància i la joventut»

Totes les activitats es realitzaran al pavelló municipal Pérez Puig.

