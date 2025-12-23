Benifaió limpia el cauce del Tramusser

La alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, junto a personal técnico de la Conselleria de Agricultura han visitado las obras que se han llevado a cabo durante los últimos meses en el barranco del Tramusser. Entre ellas, destaca la instalación de un nuevo vallado, un total de 600 metros, junto a la zona conocida como Barranquet, así como la limpieza del cauce en este tramo y la retirada del balastro, así como la actuación del doble tratamiento superficial y reparación del tubo dañado en el propio paseo del barranco. También se han llevado a cabo reparaciones en aceras y bordillos.

La primera edil señala que estas mejoras “benefician al municipio, ya que con estas actuaciones se ha hecho una reparación importante en un tubo del mismo y que afectaba al paseo del barranco y, además, se ha repuesto todo el vallado del Barranquet que se ha había roto o que en algunas zonas era ya inexistente”. Estas actuaciones han supuesto una inversión por parte de la conselleria de cerca de 60.000 euros.

La alcaldesa señala que estos trabajos, coordinados con los técnicos del Ayuntamiento de Benifaió, son “importantes para nuestro municipio, así como las obras en las vías que se van a realizar desde el ministerio con el objetivo de evitar inundaciones en la localidad y, así, mejorar el drenaje del Barranquet y el Tramusser”, que está previsto que se inicien en 2026.