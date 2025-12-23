Carlet recupera la escultura regalada por una artista francesa y que destrozó la dana

La reconstrucción de los municipios afectados por la dana sigue su lento, pero imparable, avance. Carlet ha recuperado la escultura "Apio para el pueblo 2009", que una artista francesa donó a la ciudad y que sufrió daños importantes el pasado 29 de octubre de 2024.

La obra, formada por siete farolas que recuerdan a un grupo de flores que salen de la tierra, quedó destrozada el día de la dana, al igual que el puente sobre el río Magro junto al que estaba instalada.

Tras recuperar el puente, a principios de septiembre, ahora la escultura vuelve a su lugar, en una de las entradas principales de la ciudad tras haberse completado su reparación.

La pieza, obra de la escultora francesa Monique Bastiaans, llegó a la ciudad en octubre de 2009 con motivo de la exposición cultural "Lunes, miércoles y por la noche". La propia artista donó la escultura a la ciudad tras la muestra.