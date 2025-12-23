El cronista de Cullera registra más de 800 topónimos en el término municipal

El cronista oficial de Cullera, Manuel Lanusse, ha documentado un total de 839 topónimos en el término municipal. El dato se dio a conocer en la presentación el folleto de la serie «Toponimia de los Pueblos Valencianos» dedicado a Cullera, en el marco de las XVII Jornadas de Estudios de Cullera. En el acto participaron la académica y secretaria de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Immaculada Cerdà, y el propio Lanusse, creador del recopilatorio de los topónimos y del texto de la introducción del folleto, que recoge solo una parte de esos nombres que identifican espacios del término de Cullera.

Acto de presentación del trabajo que recopila los topónimos de Cullera. / Levante-EMV

Cerdà destacó en su intervención la importancia de la onomástica para estudiar la fisonomía de los pueblos y su historia. Animó al estudio y a la preservación de los topónimos por la necesidad de aprender de ellos.

En este sentido, Manuel Lanusse subrayó que "la toponimia ofrece una mirada privilegiada sobre el territorio, la identidad y la memoria colectiva”. El trabajo recoge "los nombres vivos y tradicionales del término municipal que han pasado de generación en generación dibujan un mapa afectivo y cultural de Cullera”.

El folleto es una versión divulgativa de un estudio más amplio elaborado para el Nomenclátor Toponímico Valenciano, la base de datos oficial de los topónimos valencianos, que garantiza la forma correcta de los nombres de lugar, los localiza en el mapa y los pone a disposición pública mediante el visor del Instituto Cartográfico Valenciano.

Cerdà anunció "la próxima aparición del nuevo software de la AVL, el Nomenclátor Toponímico Valenciano, que incorpora 118.626 topónimos recopilados en 1.001 encuestas durante los 25 años de existencia de la Acadèmia, y que ahora se mostrarán de forma accesible con la posibilidad de realizar búsquedas por todos los municipios, incluida la zona de predominio castellano".

En el caso de Cullera, Lanusse ha registrado 839 topónimos. El folleto recoge 444, organizados en tres mapas temáticos: elementos físicos (orografía, relieve litoral, partidas y parajes), presencia humana (caminos, poblamiento, construcciones y espacios de actividad) y red hidrográfica. La publicación incluye también una introducción que contextualiza los rasgos geográficos, históricos y culturales del municipio.

El folleto está disponible en la página web de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, dentro del apartado de publicaciones, donde puede consultarse y descargarse libremente.

El cronista remarcó que el trabajo pretende ser una herramienta útil para divulgar este patrimonio, especialmente entre los escolares, en un momento en que el conocimiento directo del término se ha ido perdiendo. Por ello, apeló al papel fundamental de las escuelas e institutos para que las nuevas generaciones mantengan vivo este legado.

Lanusse dedicó un amplio capítulo de agradecimientos a los informadores locales que han aportado memoria, testimonios y ubicaciones, y sin los cuales el recopilatorio no habría sido posible. También agradeció el apoyo del Archivo Municipal, el Sindicato de Riegos, la Acadèmia Valenciana de la Llengua y el Ayuntamiento de Cullera, coeditor del folleto, en un momento en el que la academia Valenciana de la lengua atravesaba por unos difíciles momentos.