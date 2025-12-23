Cullera solicita la declaración de la Murga El Burro como Bien de Relevancia Local

El Ayuntamiento de Cullera ha solicitado a la Generalitat Valenciana la declaración de La Molt Llorejada Murga Simfònica El Burro como Bien de Relevancia Local (BRL) de carácter inmaterial, en reconocimiento de una de las manifestaciones culturales más singulares, identitarias y queridas del municipio.

Con más de sesenta años de historia, la Murga del Burro se ha consolidado como uno de los rituales festivos más emblemáticos de la Nochebuena cullerense. Cada 24 de diciembre, al anochecer, esta agrupación musical actúa en el Auditorio Municipal y en las dos sociedades musicales de la ciudad, llenándolos de música, humor y sátira, en una celebración colectiva que combina tradición oral, crítica social y sentimiento de comunidad.

Los orígenes de esta manifestación cultural se remontan a los años sesenta, cuando un grupo de amigos empezó a reunirse de manera espontánea para cantar villancicos acompañados de instrumentos populares como la zambomba. Con el paso del tiempo, aquella iniciativa informal evolucionó hasta convertirse en una murga estructurada, con repertorio propio, indumentaria característica y una puesta en escena que hoy forma parte inseparable del imaginario festivo de Cullera.

Actualmente, la Murga El Burro adapta melodías populares y navideñas con letras de creación propia cargadas de ironía y crítica, abordando temas de actualidad local, autonómica, estatal e, incluso, internacional. Todo esto desde el humor y el ingenio colectivo, en una tradición que conecta con antiguas celebraciones invernales de carácter carnavalesco y burlesco, muy presentes en la cultura popular valenciana.

El recorrido de la Murga incluye la actuación inicial en el Auditorio Municipal, situado en el Mercado, y las posteriores visitas en las sedes de las dos sociedades musicales del municipio con el objetivo de reforzar así un mensaje de convivencia y unión entre músicos y entidades culturales de Cullera. La participación del público es un elemento esencial de la celebración, puesto que las letras se reparten en folletos para que vecinas y vecinos puedan sumarse al canto y vivir la fiesta de manera activa.

Desde el ayuntamiento se destaca que esta solicitud de protección nace de la propia comunidad portadora de la tradición. La implicación del grupo organizador, junto con iniciativas educativas y el creciente interés de la ciudadanía, han sido determinantes para impulsar este reconocimiento oficial.

La declaración como Bien de Relevancia Local permitirá dotar la Murga El Burro de un marco de protección adecuado, favorecer su transmisión a las nuevas generaciones y desarrollar acciones de salvaguardia como la creación de un archivo audiovisual, la colaboración con instituciones académicas y la difusión de su valor cultural entre la población.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, considera que la Murga del Burro es mucho más que una actuación musical, ya que, en sus palabras, «es un ritual musical de humor colectivo que recorre el calendario municipal cada Nochebuena, un espacio de encuentro intergeneracional y una expresión viva de la identidad cullerense».