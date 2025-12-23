Cullera sustituye el contenedor tradicional por plataformas móviles en el centro

Los contenedores de basura tradicionales abandonarán las calles del centro de Cullera para sustituirse por plataformas móviles de reciclaje. Un nuevo sistema que el ayuntamiento destaca como pionero para la recogida de residuos domésticos y que se incorporará a partir del 1 enero de 2026 y que se ubicará en 18 puntos.

Cada plataforma contará con depósitos para todas las fracciones de residuos domésticos (plástico y envases, vidrio, papel y cartón, orgánica, resto, pilas, y aceite), concentrando en un único punto todas las opciones de reciclaje y facilitando así la separación correcta de los residuos. Una medida con la cual se prevé multiplicar el volumen de reciclaje y fomentar hábitos más sostenibles entre la ciudadanía.

Estas 18 plataformas móviles estarán colocadas en la plaza de la Virgen, en la plaza de la Libertad, en los cruces del paseo Dr. Alemán con plaza la Virgen, Muñoz Degraín, Pintor Sorolla, Ateneo Musical y Rambla San Isidro, en la plaza de la Sal, en la calle dels Horts, calle Cervantes, calle València, plaza Agustín Bou, plaza de la Verdura, plaza España, calles de Dalt y Dr Rios, y al Patio de la Iglesia.

Horarios

Así pues, se sustituirá el contenedor permanente por las plataformas móviles que se instalan y retiran diariamente con vehículos eléctricos, hecho que permite eliminar el paso de camiones de gran tonelaje por esta zona y reducir tanto la contaminación acústica como el impacto ambiental del servicio. Las plataformas permanecerán en sus ubicaciones en el tramo horario comprendido entre las 18h y las 23h en invierno, y de 19h a 24h en época estival.

Según ha destacado el consistorio, este modelo vanguardista responde a las singularidades urbanísticas y de movilidad del centro de la ciudad, una zona donde no es viable ubicar grandes contenedores de carga lateral o posterior. Las plataformas móviles constituyen una solución técnica específica y adaptada, que permite optimizar el espacio público y garantizar la prestación del servicio en condiciones óptimas. Ahora, con las plataformas móviles, se ofrece una solución más eficiente y adaptada al entorno, a la vez que se da respuesta a la carencia de contenedores de todas las fracciones que hasta ahora existía en esta área.

Modernización

El alcalde Jordi Mayor ha destacado: «Este nuevo sistema nos permitirá ofrecer a la ciudadanía la totalidad del reciclaje en único punto, y esto repercutirá en que vamos a multiplicar lo que reciclamos en Cullera». Mayor también ha señalado que este modelo de plataformas móviles «evitará el paso de camiones de gran tonelaje por el centro y los ruidos que generan, mejorará la amabilidad urbana y el aspecto de las calles, y nos permite dar un salto cualitativo y de modernización en beneficio del planeta».

El Ayuntamiento de Cullera presentará el nuevo servicio de recogida y gestión de residuos el próximo sábado 27 de diciembre en el párquing del Prado, previo a su total implantación en 2026. Una jornada donde se expondrá la nueva maquinaria, los sistemas de reciclaje, la nueva contenedorización y que será dinamizada con actividades y talleres de educación ambiental.