Detenidas tres personas en Turís por empadronar a inmigrantes irregulares a cambio de dinero

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por empadronar a inmigrantes en situación irregular a cambio de dinero en Turís.

La investigación empezó tras detectarse lo que parecía ser una red de empadronamientos fraudulentos en la localidad de la Ribera Alta. Fruto de las diligencias policiales, se encontró que tres personas de una misma familia habían empadronado a un gran número de extranjeros en situación irregular.

A lo largo de las actuaciones, pudieron comprobar que tramitaban los empadronamientos a cambio de cantidades que oscilaban entre 50 y 500 euros, siempre a personas que habían entrado irregularmente en España. Estas personas nunca llegaban a residir en esos inmuebles. Realizaban la inscripción como vía para poder realizar otros trámites con la administración.

Estas tres personas, todas ellas de una misma familia, fueron finalmente detenidas. Tienen entre 20 y 58 años de edad, son dos hombres y una mujer. Se les imputan el delito de falsedad documental y también contra los derechos de los extranjeros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Policía Judicial de Ribarroja del Túria y del Puesto Principal de Chiva, mientras que las diligencias se han entregado en el Juzgado de Guardia de Requena.