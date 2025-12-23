Detienen a un hombre con bata de hospital y vía en el brazo en l'Alcúdia que había pintado la matrícula de su coche con rotulador

La realidad siempre supera a la ficción. La Policía Local de l'Alcúdia ha pillado de la forma más rocambolesca posible al presunto autor de un accidente que se dio a la fuga: su vehículo se encontraba mal estacionado y ante la falta de matrícula, el propietario la había pintado con un rotulador.

Aunque no fue lo único que sorprendió a los agentes, si bien es cierto que fue este hecho el que motivó su actuación. Los policías detectaron el coche, un Mercedes de color blanco, que se encontraba mal estacionado cerca de un supermercado. Su conductor lo había aparcado sobre la acera y, al mismo tiempo, invadiendo un paso para peatones.

La patrulla aguardó hasta que llegó su propietario. Y el nivel de asombro creció todavía más: apareció con una bata del Hospital de la Ribera y una vía todavía insertada en uno de sus brazos. El individuo, según alegó, se había escapado del centro hospitalario, en el que se encontraba ingresado tras haberse operado de un problema en las piernas, "para ir a hacer la compra".

Los agentes procedieron a identificarlo y descubrieron que se trataba de un hombre que estaba, presuntamente, implicado en un accidente de tráfico, del cual salió a la fuga.