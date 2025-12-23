Detienen a dos hombres por forzar vehículos en Alzira

Agentes de la Policía Local de Alzira han detenido a dos individuos tras ser sorprendidos mientras trataban de huir de la plaza Sagrada Familia, donde instantes antes habían sido vistos forzando vehículos estacionados.

El 112 recibió un aviso sobre las cinco de la madrugada, en el que se alertaba de la presencia de dos individuos que trataban de forzar un turismo. Inmediatamente, las patrullas se desplazaron hasta el lugar y observaron a dos hombres que, al percatarse de la presencia policial, huyeron en direcciones opuestas. Tras ser interceptados por separado, se les encontró un espadín o ganzúa con la que perpetraban los presuntos hechos delictivos. Los autores fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas para su posterior puesta a disposición judicial.