La dimisión de dos concejales del PP en Favara agrava la precariedad de un gobierno en minoría

Casi veinte meses después de que el Partido Popular asumiera el gobierno en Favara tras las crisis abierta en Compromís, los populares viven sus horas más bajas. Dos de los cuatro concejales que forman parte del ejecutivo popular, Ester Císcar y Rafael Jaijo, han presentado su renuncia. El gobierno local dio cuenta de las dimisiones en la Comisión Informativa General que se celebró la tarde de ayer, aunque todavía no se ha anunciado cuáles serán los concejales que pasarán a formar parte del nuevo ejecutivo. Ambos concejales señalan que su renuncia se debe a asuntos personales. La alcaldesa de Favara, María Pilar Sala, ha declinado cualquier declaración hasta que se celebre el pleno.

La salida de ambos ediles supone la pérdida de la mitad de los concejales populares que forman parte del ejecutivo local, ya que el PP gobierna en minoría con cuatro concejales, frente a los tres del PSPV-PSOE, dos de Compromís y los dos no adscritos, que otorgan a la oposición una mayoría abosoluta de siete ediles.

La situación ha provocado que, desde que se produjera la dimisión del entonces alcalde, José Francisco Vicedo, y la entrada en el gobierno de la alcaldesa popular, la mayoría de las propuestas hayan sido tumbadas por los grupos de la oposición. Entre las iniciativas que no han salido adelante durante este año y medio se encuentran las retribuciones al equipo de gobierno, uno de los factores que ya provocó la fractura en Compromís, ya que dos concejales votaron en contra y, por lo tanto, comportó que pasaran al grupo de no adscritos tras su expulsión y la dimisión de José Francisco Vicedo como alcalde tras argumentar que no podía compaginar la responsabilidad en el ayuntamiento con su quehacer profesional. La situación comportó que el PP asumiera el gobierno de Favara en abril de 2024. De hecho, el PP también propuso abonar 1.300 euros brutos mensuales a María Pilar Sala por una jornada de 30 horas semanales, pero la oposición volvió a mostrar su rechazo. Los ediles del PP tampoco reciben asignaciones por asistir a plenos, juntas de gobierno o comisiones informativas.

La doble renuncia abre ahora un escenario de máxima incertidumbre sobre la estabilidad municipal y la continuidad de la actual hoja de ruta política en Favara. Por el momento, se desconoce qué ediles cubrirán estas dos renuncias y cómo se distribuirán las competencias en el equipo de gobierno. La alcaldesa de la localidad ha declinado ofrecer algún tipo de valoración en torno a la situación actual de la corporación y emplaza a valorar las dos renuncias una vez se celebre el próximo pleno.

La sombra de la moción de censura

El PSPV ya anunció el pasado mes de mayo su disposición a impulsar un cambio de gobierno en la localidad al considerar que la minoría del PP resulta "inoperante", por lo que la formación estuvo buscando apoyos para presentar una moción de censura. Para ello, los socialistas requieren el respaldo de una mayoría absoluta de concejales, es decir, al menos seis de los once de la corporación, por lo que, en el caso de que hubiese una coalición entre PSPV y Compromís, sería necesario que se sumara un edil del grupo de no adscritos, un apoyo que, de momento, no parece probable.