Estudiantes de Cullera promueven una caminata para limpiar la ciudad

El IES Blasco Ibáñez de Cullera ha abacado el trimestre con la iniciativa de la 'Caminata del Blasco', una actividad educativa y participativa en la que han tomado parte el alumnado y el profesorado del centro. La iniciativa ha consistido en un recorrido a pie desde el instituto hasta el Sicania, combinando el ejercicio físico con una acción de concienciación ambiental a través de la recogida de residuos durante el trayecto.

La actividad se enmarca dentro de las propuestas que buscan promover estilos de vida saludables y, al mismo tiempo, reforzar valores fundamentales como el respeto por el entorno natural, el trabajo en equipo y la implicación activa de toda la comunidad educativa. Caminar juntos, observar el entorno y actuar de manera responsable ante los residuos se convierte así en una experiencia pedagógica más allá del aula.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del IES Blasco Ibáñez ha colaborado activamente en la jornada aportando un avituallamiento de agua y naranjas para los participantes. Su representante, Lluís Aragó, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas: «Actividades como esta demuestran que la educación no solo se da en las aulas, sino también en el contacto directo con el entorno y en la convivencia entre alumnado, profesorado y familias».

Aragó ha destacado también el valor educativo de la experiencia: «Fomentar hábitos saludables y, al mismo tiempo, sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente es fundamental para formar ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno». En este sentido, ha agradecido la implicación del centro y la buena acogida de la propuesta por parte de la comunidad educativa.

Desde el IES Blasco Ibáñez y el AMPA se insiste en la necesidad de seguir promoviendo actividades de este tipo, que contribuyen al bienestar físico, a la educación en valores y al fortalecimiento del sentimiento de comunidad.