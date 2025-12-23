Mayores y niños cantan villancicos juntos en Sueca

Usuarios y usuarias del Centro Integral de Mayores (CIM) y el alumnado de la Ludoteca Municipal de Sueca han realiza una actividad conjunta e intergeneracional para celebrar juntos la Navidad.

Los niños y niñas, de 3 a 9 años, han acudido junto a sus monitoras al centro para presenciar, en primer lugar, las coreografías navideñas que les habían preparado las personas mayores que asisten a las clases de baile que ofrece el CIM. A continuación, ha sido el turno de los más pequeños quienes han interpretado bailes tradicionales y han cantado algunos de los villancicos más tradicionales ante un público entusiasta.

La fiesta ha finalizado con una coreografía conjunta y con el intercambio de tarjetas de felicitación navideña entre los menores y los usuarios y usuarias del CIM para desearse mutuamente unas felices fiestas.

La concejal de Personas Mayores, Carolina Torres, ha acudido para apoyar esta actividad, “en la que participan, conjuntamente, los dos pilares más importantes que tenemos en las familias: la gente mayor y los niños y niñas. Porque es un gozo y un privilegio estar aquí y comprobar cómo es el verdadero espíritu de la Navidad, juntando a dos generaciones que se muestran tan ilusionadas. Y por supuesto, siempre apoyaremos cualquier tipo de iniciativa como esta”.