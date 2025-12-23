Sueca forma a la ciudadanía para gestionar colonias felinas
Unas 70 personas asistieron a la primera sesión formativa, en la que conocieron la normativa vigente y las obligaciones a seguir para garantizar la salud pública
La Concejalía de Bienestar Animal de Sueca ha organizado dos sesiones formativas gratuitas en el Casal Jove dirigidas a las personas gestoras y alimentadoras de las colonias felinas del municipio, y a aquellas que quieran serlo, con el objetivo de, en palabras de la concejala responsable, Roser Viñoles, “mejorar la convivencia, garantizar la salud pública y, sobre todo, asegurar unas condiciones de vida dignas a los gatos”
Durante la primera sesión, los cerca de 70 asistentes han conocido la normativa vigente y las obligaciones que deben seguir. “La alta participación demuestra la responsabilidad y el compromiso de la ciudadanía con el bienestar animal”, señala Viñoles, quien ha explicado también que esta sesión representa un primer paso, muy importante, para avanzar en el futuro plan de gestión de las colonias felinas municipales. Añade: “Continuaremos trabajando codo a codo con las personas voluntarias y con las entidades especializadas para consolidar un modelo de gestión ético, sostenible y adaptado a las necesidades reales de nuestro municipio”.
La segunda sesión formativa, en la que se tratará la gestión y funcionamiento de las colonias, está programada para el 17 de enero. Una vez completadas ambas actividades, el consistorio entregará, o renovará el carné de alimentador felino.
