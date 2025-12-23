Terremoto nocturno de 2,1 grados frente a El Perelló
El Instituto Geográfico Nacional detecta el seísmo a una profundidad de cinco kilómetros
Rafa Jover
El litoral del término municipal de Sueca, en la comarca de la Ribera Baixa, registró en la noche del lunes un seísmo de 2,1 grados, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.
El movimiento sísmico se produjo a las 23:27 horas, y alcanzó los 2,1 grados de magnitud en la escala Richter. El informe del IGN sitúa el temblor a 5 kilómetros de profundidad, frente a la costa comprendida entre El Perelló y El Perellonet.
La provincia de València, con este seísmo, contabiliza 102 en este año 2025, todos ellos superiores a 1,5 grados de magnitud. Frente a los 94 de Alicante y los 19 de Castellón.
Por lo que respecta a la comarca de la Ribera Baixa, los seísmos se elevan a 14, destacando por su magnitud los registrados en Almussafes el día 1 de julio de 2,7 grados y el del Litoral de El Perelló del día 11 de octubre con 3,0 grados.
