Turís cierra el último vertedero dana con la retirada de 800 toneladas de residuos

Turís da un nuevo paso en la reconstrucción del municipio 420 días después del desbordamiento del río Magro. La localidad ha clausurado el punto de acopio local, que contenía más de 800 toneladas de los trabajos de rehabilitación de viviendas y locales, así como de residuos voluminosos y materiales generados tras la dana con una inversión de 200.000 euros por parte de la Generalitat Valenciana.

Los últimos camiones cargados de enseres y restos de la riada han salido esta mañana de este solar, que, durante los últimos meses, se había convertido en un punto de acopio local para la retirada de escombros.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha asistido a la clausura de este solar junto al alcalde de la localidad, Paco Ricau. "Desde la Generalitat Valenciana seguimos avanzando en la reconstrucción y retirada de residuos que la dana dejó en muchos municipios", ha señalado Mérida. Se trata de la segunda fase de la retirada de estos residuos, que, en la mayoría de casos, proceden de las obras y reformas que están llevando a cabo los vecinos y vecinas de la localidad debido a los daños provocados por la riada. Cabe recordar que un total de 1.454 viviendas y comunidades de propietarios de Turís fueron dañadas por la riada y 52 comercios y almacenes también sufrieron las consecuencias del desbordamiento del río Magro, según se recoge en el último informe del Consorcio de Compensación de Seguros.

Mérida ha recordado que muchos de estos restos terminaron en solares y descampados, que se habilitaron temporalmente como punto de acopio. Catorce meses después de aquella catastrófica jornada, las montañas de restos ya forman parte del pasado y el municipio, y a pesar de las obras todavía pendientes, da un paso más hacia la recuperación de la normalidad.

El Consell también ha destinado 5,8 millones de euros en ayudas a Turís para hacer frente a las consecuencias de la dana. Se trata de ayudas directas, ágiles y sin burocracia para acelerar la reconstrucción de familias y empresas. La cantidad más importante de ayudas que ha recibido el municipio han sido las destinadas a cubrir la pérdida de bienes y enseres de primera necesidad, que ha alcanzado los 2,5 millones de euros.

Otros puntos en la Ribera

El Consell ha ampliado el plan de apoyo para gestionar esta nueva tanda de residuos surgidos del propio proceso de reconstrucción con el objetivo de garantizar una respuesta eficaz que contribuya a restaurar la normalidad en las localidades más castigadas por la riada. En este plan, y tras la primera tanda de gestión de residuos de la dana, participan actualmente una veintena municipios y contará con una inversión global de más de 40 millones de euros, ya que muchos municipios afectados no pueden asumir el elevado coste que suponen estos trabajos. También se incluyen en este plan de choque las localidades de l'Alcúdia, Catadau o Montserrat.

Uno de los puntos con mayor cantidad de residuos almacenados en la Ribera se situaba en Algemesí, epicentro de la catástrofe en la comarca. El pasado 11 de marzo, se clausuró, como informó este diario, el último de los tres puntos de acopio ubicados en la localidad, donde se concentran cerca de 60.000 toneladas de trastos y enseres inservibles.