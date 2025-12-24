Las multas por vertidos ilegales en Montserrat alcanzan las 40 mensuales

El Ayuntamiento de Montserrat registra una media de 25 denuncias al mes por vertidos ilegales en diferentes zonas del término municipal. En otras palabras, el consistorio impone una sanción diaria por el abandono de residuos en zonas no autorizadas, una práctica que supone un grave perjuicio para el medio ambiente y la salud pública y que, además, comporta un elevado coste para el ayuntamiento. El alcalde de la localidad, Sergio Vilar, lamenta que el número de denuncias se dispara todavía más en algunas épocas del año, en las que se llegan a alcanzar las 40 infracciones mensuales.

«La gente tira de todo en los contenedores y, si no cabe, lo deja fuera de ellos. Se ha instaurado esta mala costumbre. Los vecinos no están concienciados y hay puntos que se convierten en zonas muy problemáticas, especialmente durante algunos meses del año, por la gran cantidad de residuos presentes», lamenta el primer edil. Durante el mes de noviembre, se han tramitado ocho denuncias de este tipo, un hecho que, en palabras de Vilar, «es muy inusual, ya que se suele superar la veintena de infracciones en la mayoría de meses».

El consistorio recuerda que el abandono de residuos en puntos no autorizados puede comportar una multa de hasta 500 euros. Con el objetivo de localizar a los infractores, el ayuntamiento ha instalado cámaras en algunos puntos estratégicos y, además, solicita la colaboración ciudadana para evitar que esta problemática incremente. El pasado mes de mayo, Montserrat instaló seis nuevas cámaras en diversos puntos estratégicos del término municipal para reforzar la seguridad ciudadana y, así, poder localizar al responsable de este tipo de hechos. «Las cámaras nos permiten identificar a los infractores, pero aún así la gente no aprende ni está concienciada y seguimos denunciando y recogiendo vertidos ilegales», denuncia Vilar, quien añade que «desde el consistorio intentamos reforzar la vigilancia en los puntos en los que se incrementa el abandono de residuos, pero no podemos colocar cámaras en todos los lugares porque esto tiene un coste».

El alcalde señala que la mayoría de estos vertidos se concentran en las urbanizaciones o fuera del casco urbano -en algunos puntos como el entorno del polideportivo-, ya que «no hay tanto control o es más difícil que un vecino les pille». Vilar recuerda a la ciudadanía que la presencia de vertidos ilegales supone un gasto no solo para ellos sino también para el resto de la ciudadanía. «El contrato de la basura no contempla la recogida de elementos que estén fuera del contenedor, por lo que la brigada debe acudir para retirar estos vertidos con material específico. Eso conlleva un gasto que supera los 500 euros», recuerda.

Vilar lamenta que «la gente parece que solo aprende si les tocas el bolsillo». Por ello, pide a la ciudadanía que deposite los residuos en los lugares adecuados para que la reducción del número de denuncias durante el último mes no sea solo un espejismo, sino que disminuyan las infracciones con el fin de preservar el espacio en el que residen.