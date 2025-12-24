Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer

La urbanización fantasma de Càrcer, un complejo residencial que proyectaba la construcción de 355 viviendas en los años del “boom” inmobiliario, quedó inacabado hace ya casi tres lustros y ha sufrido un auténtico saqueo, tiene pretendientes. El alcalde de la localidad, Tomás Lloret, ha confirmado que son tres las constructoras que han mostrado y mantienen interés por acabar esta urbanización en una coyuntura en la que escasea la vivienda. Lloret apunta que la finalización de esta área residencial ubicada al otro lado del río Sellent supondría casi un “segundo pueblo”, aunque defiende que sería positiva para Càrcer, y si bien reconoce que reactivar la misma puede ser una actuación a medio o largo plazo, recuerda que la decisión de vender o no corresponde a la Sareb.

Los robos han dejado los colectores de las calles sin ninguna protección. / Fermín J. García

“A corto plazo no lo veo, pero aunque quiero ser optimista, en estos momentos es todo muy incierto”, comenta Lloret.

El alcalde de Càrcer ya reconoció a mediados de año que varias empresas se habían interesado por esta urbanización inacabada y, seis meses después, detalla que son tres firmas valencianas las que han solicitado autorización a la Sareb para recabar información en el ayuntamiento sobre la situación actual del proyecto. Lloret comenta que, aunque no se ha concretado nada, el interés de estas constructora se mantiene.

Estado de una de las viviendas inacabadas. / Fermín J. García

“Ojalá fuera adelante, sería muy beneficioso para el pueblo de Càrcer”, señala el alcalde, que si bien reconoce que en un primer momento el ayuntamiento tendría que asumir una inversión muy importante para actualizar los servicios de la urbanización, considera que a la larga supondría una fuente de ingresos importante para el ayuntamiento. Según explica, las empresas que han acudido al ayuntamiento a recabar información han dejado entrever que la idea pasa por finalizar la urbanización con la intención de poner en el mercado vivienda para gente joven o cualquier familia que quiera residir en el entorno. Tomás Lloret comenta que, al parecer, toda la urbanización está ya en manos de la Sareb o 'banco malo', que inicialmente tenía la titularidad de alrededor del 70 %.

"Han robado hasta la reja"

Sobre la situación de la urbanización, el alcalde de Càrcer comenta que los robos y acciones de vandalismo se han reducido porque, según comenta “no hay ya nada que robar, se han llevado todo lo que han podido”. “Se han llevado hasta buena parte de la verja que rodeaba la urbanización”, agrega.

Otra perspectiva de la urbanización. / Fermín J. García

Esta urbanización es fruto y víctima de la época del “boom” urbanístico que precedió al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que se produjo cuando se estaba ejecutando la primera fase. Las obras se paralizaron con 38 viviendas finalizadas y otras 65 inacabadas que han sido literalmente desguazadas en busca de cualquier material que se pudiera vender, a pesar de que en los primeros años se mantuvo la vigilancia del recinto. Esta urbanización se concibió en un primer momento como un área residencial para personas de la tercera edad procedentes del centro y norte de Europa con un alto poder adquisitivo -se bautizó inicialmente como “Aldea Mayor” -, si bien con posterioridad derivó en otros conceptos residenciales. Por un lado, el denominado “Jardines de Azahar” planteaba la construcción de un área residencial en torno a un área de servicios para las personas que allí se alojaran y, por otro lado, también se promocionó como “El Valle del Sol de Càrcer” como una zona de residencia para gente joven.