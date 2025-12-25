Algemesí unificará edificios municipales en el Raval para optimizar recursos

El barrio del Raval de Algemesí, el más golpeado por la dana debido a su cercanía al río Magro, continúa su proceso de reconstrucción casi 14 meses después de aquella trágica jornada. Algunos edificios municipales siguen cerrados, mientras que otros, como el CEIP Carme Miquel, han tenido que ser reubicados. El ayuntamiento trabaja para recuperar este espacio y dotarlo de mayor seguridad por si se produjera un episodio similar al de aquel 29 de octubre.

La corporación municipal aprobó en el último pleno la imposibilidad de utilizar el centro de participación social y la biblioteca del Raval tras los daños estructurales ocasionados por la fuerza del agua, por lo que ambos espacios deberán ser reubicados en otras parcelas del barrio. "Para que el Gobierno de España apruebe la reubicación de los edificios en otros puntos del barrio, tenemos que aprobar que ese espacio no se va a volver a utilizar para la misma finalidad", explicó el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis.

El ejecutivo local plantea trasladar el centro de participación ciudadana al edificio administrativo que se construirá próximamente en el barrio para integrar esta zona con el resto del municipio y evitar guetos. Como ya informó este diario, el inmueble albergará Servicios Sociales, Policía Local y cursos de formación y orientación ciudadana. Afirma: "Queremos integrarlos para aprovechar y usar los recursos públicos de forma responsable. El mismo edificio tendrá las instalaciones compartidas y permitirá un uso y un horario de apertura más amplio".

La biblioteca del Raval, por su parte, también deberá ser reconstruida en otra parcela del barrio. En este caso, el consistorio prevé unir este espacio al centro social con el fin de "compartir instalaciones y personal". "Se convierte, así, en un edificio que tiene más uso", explica el primer edil.

Todos estos edificios se reconstruirán en altura para evitar daños, tanto personales como materiales, si se produce una riada similar. "Planteamos el barrio en cuestión de prevención de inundabilidad. No tiene sentido que levantemos los edificios y dejemos la biblioteca a cota cero porque lo haces vulnerable para las personas. Sea cual sea la ubicación, tienen que tener medidas de prevención de inundación. Todo deber ir en altura en cualquier parcela del barrio", añade Sanchis.