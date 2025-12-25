El centro cultural de Fortaleny llevará el nombre de Enric Valor

El centro cultural de Fortaleny pasa a tener nombre y apellidos: Enric Valor, un homenaje que rinde el ayuntamiento al autor que inmortalizó al municipio en una de sus rondallas más conocidas, ‘El Llenyater de Fortaleny’.

En un acto público, también se descubrió una escultura metálicada dedicada al célebre escritor, obra del artista Eleuterio Sansaloni. La iniciativa de dedicar el centro cultural al escritor se gestó con motivo de la 40ª Trobada de Centres en Valencià de la Ribera, celebrada el pasado 6 de abril, y contó con el consenso de la comisión organizadora del encuentro, así como con el respaldo del ayuntamiento.

Durante su intervención ante la escultura, el alcalde de Fortaleny, Toni Sellés, subrayó que la celebración de la Trobada “reactivó la conciencia colectiva sobre la estrecha relación entre la rondalla y el pueblo, ya que todavía hoy pueden reconocerse en el casco urbano y en los parajes naturales muchos de los escenarios descritos por Enric Valor”.

La jornada concluyó con el concierto de Navidad en el interior del centro cultural, a cargo de la Societat Musical Santa Cecília de Fortaleny, que en esta ocasión contó con la participación especial de Voro Tur, cantante del grupo Enderrocks. Acompañado por la banda, el vocalista repasó algunas de las canciones más emblemáticas del grupo, entre ellas ‘El Llenyater de Fortaleny’, en una actuación que el público calificó de emotiva y memorable.