Conmoción en las Fallas y el fútbol de Cullera por la muerte de una figura muy querida

El mundo fallero y deportivo de Cullera se ha levantado hoy con una triste noticia. Andrés Piqueras, una figura muy conocida en la localidad, ha fallecido esta madrugada. Tras conocer su fallecimiento, las muestras de apoyo y cariño no han dejado de reproducirse en redes sociales.

El CF Cullera ha expresado a través de sus redes sociales sus condolencias y ha ofrecido todo su apoyo a la familia de Piqueras, quien fue presidente del club. La entidad ha agradecido el trabajo que hizo y ha reiterado que Piqueras "siempre formará parte de nuestra historia". "Su recuerdo quedará siempre presente en nuestros corazones y en cada rincón del club", han señalado.

La falla La Bega de Cullera también se ha sumado a este dolor. La comisión fallera ha querido recordar al presidente de honor. "No tenemos palabras para expresar lo que sentimos; solo podemos transmitir mucho ánimo a la familia y un abrazo en estos momentos tan difíciles", han señalado.