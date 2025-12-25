Conmoción en las Fallas y el fútbol de Cullera por la muerte de una figura muy querida
Andrés Piqueras fue presidente del CF Cullera y presidente de honor de la comisión La Bega
El mundo fallero y deportivo de Cullera se ha levantado hoy con una triste noticia. Andrés Piqueras, una figura muy conocida en la localidad, ha fallecido esta madrugada. Tras conocer su fallecimiento, las muestras de apoyo y cariño no han dejado de reproducirse en redes sociales.
El CF Cullera ha expresado a través de sus redes sociales sus condolencias y ha ofrecido todo su apoyo a la familia de Piqueras, quien fue presidente del club. La entidad ha agradecido el trabajo que hizo y ha reiterado que Piqueras "siempre formará parte de nuestra historia". "Su recuerdo quedará siempre presente en nuestros corazones y en cada rincón del club", han señalado.
La falla La Bega de Cullera también se ha sumado a este dolor. La comisión fallera ha querido recordar al presidente de honor. "No tenemos palabras para expresar lo que sentimos; solo podemos transmitir mucho ánimo a la familia y un abrazo en estos momentos tan difíciles", han señalado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- La ampliación del aparcamiento del hospital de Alzira permitirá a Ribera Salud volver a hacer caja
- El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
- Detienen a un hombre con bata de hospital y vía en el brazo en l'Alcúdia que había pintado la matrícula de su coche con rotulador
- Carcaixent frustra dos okupaciones seguidas al aplicar la nueva ordenanza
- Un ingeniero de Alginet lidera la misión europea que llegará a la Luna en 2030
- Los pisos turísticos superan en Cullera los 3.000 € en la semana de Nochevieja
- De reformar la administración de lotería tras la dana a repartir el quinto premio de Navidad