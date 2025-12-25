El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: "Myro lloraba y sus tutores, también"

El centro de acogida de animales gestionado por el Consorci de la Ribera y las mancomunidades de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor, situado en Tavernes de la Valldigna, ha vivido estos días una historia muy especial.

Los voluntarios rescataron hace unos días a un perro y, como marca el protocolo, le pasaron el lector para comprobar si tenía microchip y, así, poder localizar a su familia. En cuestión de minutos, el propietario se presentó en el refugio para recoger a Myro, que llevaba desaparecido desde noviembre y había sido denunciado en el Registro Informático Valenciano de Identificación Animal (RIVIA) de la Comunitat Valenciana.

Los voluntarios han recordado en sus redes sociales este emotivo reencuentro, en el que no solo han llorado Myro y sus propietarios sino también todos los presentes en el refugio, y han aprovechado para reivindicar la importancia de implantar el microchip a los animales. "Después de tanto tiempo ha vuelto a casa. Myro lloraba, sus tutores también… y nosotros con ellos. Abrazos, lágrimas y mucha emoción. De esos momentos que te rompen el corazón y te lo arreglan a la vez", indicaban. El centro de acogida añade que "no nos cansaremos de repetirlo. El microchip es fundamental. Marca la diferencia entre perderlos… o volver a abrazarlos".