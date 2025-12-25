Montserrat reforzará la vigilancia policial ante el aumento de robos

Montserrat ha registrado un total de once denuncias por robos en el último mes, un dato que, en palabras del alcalde de la localidad, Sergio Vilar, es "muy preocupante". Así lo manifestó el primer edil durante el último pleno del año, en el que también señaló que la Policía Local ha frustrado tres okupaciones durante el mismo período de tiempo. "Es un dato preocupante porque no suelen producirse más de tres robos al mes. Podemos decir que un mes se han registrado más que en casi todo el año", explicaba Vilar, que reconocía que "del 8 al 14 de noviembre se llegaron a producir seis robos seguidos y era algo que nos estaba preocupando porque es muy inusual en el municipio".

Para revertir esta situación, Montserrat reforzará la vigilancia policial, especialmente durante estas semanas. Cabe destacar que, coincidiendo con las fiestas navideñas, muchos vecinos y vecinas de la localidad aprovechan sus días libres para reunirse con sus familiares o viajar a otras ciudades, por lo que sus viviendas y objetos personales quedan más expuestos a cualquier robo. "Vamos a reforzar los turnos de Policía Local para que haya más control. Es algo que ya habíamos planteado y que llevaremos a cabo para que la gente esté más tranquila", señala el primer edil.

Nuevas cámaras

Montserrat, como se anunció en el pleno, también adquirirá cámaras de videovigilancia para velar por la seguridad de la ciudadanía y, así, descubrir al autor de cualquier conducta incívica. La compra de esta tecnología se incluye dentro de los presupuestos aprobados recientemente, que, en palabras de Vilar, son "los más altos hasta el momento".

Las cuentas anuales, que ascienden a 9,122 millones de euros y que suponen un incremento de 642.000 euros respecto al año anterior, también incluyen la adquisicón de una máquina retroexcavadora, una mayor inversión en la promoción del valenciano y en la promoción de los clubes y asociaciones de la localidad y, además, destinan, por primera vez, una partida al club de cazadores de Montserrat y a asociaciones y entidaddes de las urbanizaciones que forman parte del término municipal.