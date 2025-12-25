Nadie escapa de la sátira de la Murga El Burro de Cullera: Jordi Mayor, el Manhattan, Mazón, Koldo o Ábalos

La Navidad en Cullera es época de magia e ilusión, pero también de reflexión. Aunque con un tono desenfadado y satírico. Durante más de medio siglo, la Murga el Burro desgrana la actualidad política local, autonómica y nacional con sus humorísticos villancicos, que aspiran a convertirse en Bien de Relevancia Local. Este año, el colectivo ha incluido entre sus críticas más mordaces cuestiones como el Manhattan o la dimisión de Carlos Mazón. Tampoco han faltado el alcalde, Jordi Mayor, Koldo García o José Luis Ábalos.

Los miembros de la laureada Murga el Burro ofrecieron su habitual repertorio de canciones y villancicos que, este año, iniciaron en el Auditorio Municipal del mercado, después de un pequeño pasacalle por el centro de la ciudad, y que continuaron en la sede de la Sociedad Ateneu Musical para finalizar en la sede de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia. Para la ciudad, es una tradición navideña más, pues se repite desde hace más de medio siglo. En el pasado, incluso, Cullera contó con tres murgas diferentes que, cada Nochebuena, amenizaban las fiestas.

Durante meses, sus más de cincuenta componentes elaboran con mimo y esmero unas canciones que repasan, con sentido del humor, algunos de los aspectos más destacados del año. No se pasó por alto la gestión política de la dana, la dimisión de Mazón, la comida en el Ventorro, los escándalos de Ábalos, Koldo y el resto de implicados en diversas tramas corruptas de todo signo político, con su tema "Però mira com ens furten". También se realizaron menciones a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal.

La crítica local llegó de la mano del tema "Lo que mos fa falta". Con Jordi Mayor presente en el auditorio, los componentes de la Murga El Burro cantaron sobre el Manhattan, el festival Medusa, la llamada telefónica con Mazón el día de la dana, la situación del aparcamiento, las obras del nuevo hotel del Dosser o la restructuración del puente de la Bega, entre otros temas de relevancia para la ciudad.

Susi Meliá y Jordi Mayor entregan un regalo a Paco Bou y José Codina. / Joan Gimeno

Homenaje

En los últimos años, también se repite el llamamiento del colectivo a una mayor participación femenina, pues son pocas las mujeres que participan en esta tradición, que se transmite, especialmente, de padres a hijos. La plantilla de esta peculiar banda cuenta entre sus miembros con músicos profesionales de Cullera que, a pesar de formar parte de orquestas y bandas de prestigio, no fallan nunca a la cita.

La velada incluyó, además, un emotivo homenaje a dos de sus miembros más veteranos, que se despedían de la Murga El Burro tras medio siglo en sus filas. Por un lado, se produjo el adiós del letrista y compositor José Codina y, por otro, el de Paco Bou, su director en los últimos años tras la desaparición del fundador Víctor Piris. Ambos mostraron "un agradecimiento especial, contentos porque cada día hay más savia nueva, lo cual garantiza la existencia de la Murga durante muchos años".