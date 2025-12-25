Una Navidad con abrigo y paraguas en la Ribera: Las mínimas rozan los 2 ºC y las máximas no superan los 13 ºC

La Ribera está viviendo una de las Navidades más frías de las últimas décadas. Los abrigos, los gorros, los guantes, las bufandas e, incluso, los paraguas se han convertido en un elemento imprescindible durante los últimos días. Atrás queda la habitual estampa de decenas de niños estrenando los regalos que les ha traído Papa Noel. Hoy la mayoría de ellos se refugian en sus casas al calor de la chimenea o la estufa, mientras que los más atrevidos aprovechan esta jornada festiva con sus familiares, aunque bien abrigados.

El termómetro no ha superado los 13 grados en ningún punto de la comarca. La lluvia, además, ha sido protagonista durante gran parte de la jornada, ya que las lluvias, aunque no han sido muy fuertes, sí que han caído de manera persistente durante gran parte de la mañana.

Gavarda y l'Alcúdia han vivido la noche más fría de la Ribera, ya que los termómetros han marcado 1,7 y 1,6 grados respectivamente, por lo que solo los más atrevidos se han aventurado a estar en la calle. En el resto de la Ribera Alta, las mínimas tampoco han sido muy altas, ya que han oscilado entre los 3,5 y 5,8 grados.

Por su parte, las máximas durante esta jornada del 25 de diciembre también han sido gélidas. Real, Sumacàrcer, Carlet, Benifaió o Alginet han sido las localidades en las que el termómetro ha alcanzado los 13 grados.

Ribera Baixa

La Ribera Baixa tampoco se ha librado del frío durante la jornada del jueves. En este caso, las mínimas han oscilado entre los 4,7 y los 9 grados. El observatorio de Sollana, según los datos de la Agència Valenciana de Meteorologia, ha registrado 4,5 grados. En cuanto a las máximas, Corbera ha registrado 12,5 grados.

En Cullera, la mínima ha sido de 5,4 ºC y la máxima de 12,6 ºC, mientras que en Sueca se han registrado entre 5,4 ºC y 12,1 ºC.