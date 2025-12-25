El Nou Bàsquet Alzira suma su cuarta victoria y consolida su posición en Primera Nacional

El Gasexpress Nou Bàsquet Alzira sumó su cuarta victoria consecutiva y finaliza uno de los mejores años de su historia. El 86-75 sobre el Escolapias de València consolida a los de David Folch en la quinta posición de Primera Nacional con un partido menos que el cuarto clasificado, el Onil. Por el contrario, los otros dos equipos ribereños no tuvieron opciones de sorprender a los dos cocos del grupo, los colíderes Ifach Calp y Dénia que machacaron al Proyme Alginet B y Sueca 107-66 y 82-66. Los suecanos cierran 2025 antepenúltimos y los alginetenses vicecolistas sin ninguna victoria en once partidos.

El conjunto de la Ribera Alta siempre fue por delante en el marcador contra los escolapios desde el triple inicial de Matevz. La diferencia fue aumentando hasta el 27-13 de final del primer cuarto. Aunque los valentinos apretaron el marcador a 37-32 a tres minutos del descanso los alzireños dieron otro arreón para ponerse 52-36. Al contrario que en otros encuentros, los ribereños no fallaron en el tercer cuarto (69-54) y en los primeros cuatro minutos del último cuarto pusieron tierra de por medio con la máxima ventaja del partido, +22, 82-60. El técnico local aprovechó para hacer rotaciones en el equipo “pero al final del partido también les dije que no tenían que haberse dejado llevar tanto”. Con un parcial de 1-9, los del 'cap i casal' dejaron el marcador final en 86-75. “Hay que tener en cuenta el basquetaverage de cara a posibles empates futuros”, añadió Folch.

Aunque se aprovecharán algunos días navideños para seguir entrenando, la competición no vuelve hasta el 10 de enero cuando el Gasexpress afronte en una semana los tres partidos que le restan para cerrar la primera vuelta. Empezarán visitando a la Vila que ha perdido fuelle en las últimas semanas “pero el parón les puede ir bien”, recibirán al colíder Altea el miércoles 14 y acabarán el sábado 17 jugando en el Pérez Puig contra el Sueca.

Finaliza así un año para el Gasexpress Nou Bàsquet Alzira que en principio iba a ser de trámite para asentarse en la Primera Nacional, categoría en la que ni se soñaba hace tres años. La temporada pasada, en su debut en la categoría, con la incorporación del estadounidense Caleb Wood en enero, el equipo dio un salto de calidad y se clasificó para el play-off, donde fue eliminado por el a la postre subcampeón Torrent B. Ahora, el único objetivo es llegar más lejos en dicho play-off.

Por su parte el Alginet B recibirá al Campello el día 10 y el Sueca al Picanya un día después.