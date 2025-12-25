Postales de Navidad para los enfermos de Alzheimer

Los mensajes de WhatsApp y las imágenes animadas compartidas en redes sociales han reemplazado a las tradicionales postales navideñas. Sin embargo, todavía queda algún nostálgico que sigue felicitando las fiestas con su puño y letra. Un vecino de Guadassuar y profesor de Carlet ha decidido mantener esta tradición y, para ello, le propuso a su alumnado enviar cartas a los usuarios de la Asociación de Guadassuar de Amigos y Familiares de Enfermos de Alzheimer (AGUAFA).

Cada uno de los alumnos confeccionó una postal personalizada para cada usuario, en la que les incluyeron dedicatorias. AGUAFA ha compartido este emotivo detalle en sus redes sociales para agradecer la ilusión de los enfermos al recibir las postales. "No se lo podían creer. Tenían una postal con su nombre y les hablaban como si les conocieran. Fue muy emocionante. Es un gesto que se ha transformado en un gran regalo lleno de afecto y creatividad".